Максакову заподозрили в убийстве

Певица Мария Максакова в марте стала вдовой - супруг артистки Денис Вороненков был убит в центре Киева. Недавно украинская прокуратура назвала имя предполагаемого заказчика убийства, а у российской стороны появилась версия о возможной причастности к убийству самой Максаковой.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в ходе расследования была обнаружена причастность к убийству Вороненкова бывшего гражданского супруга Максаковой Владимира Тюрина. Сам Тюрин уверяет, что никаких дел с Вороненковым не вел и против брака бывшего депутата с Максаковой ничего не имел.

Тем временем на шоу «На самом деле» выступила 19-летняя Александра Авраменко, утверждающая, что в прошлом году у нее случился роман с Вороненковым. По словам девушки, мужчина нередко изменял жене, но о разводе не думал. Мария об изменах мужа знала и, по версии Авраменко, могла отомстить. «Я подумала, что его убийство «заказала» Мария. Это первое, что пришло мне в голову, когда я узнала о том, что случилось», - заявила девушка.

Сама Максакова пока воздерживается от комментариев. Ранее в интервью певица на вопрос, не жалеет ли она о том, что ее «жизнь стала похожа на голливудский боевик», заявила: «Я ни о чем не жалею... Только о том, что со мной нет Дениса».

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