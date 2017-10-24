Максакову заподозрили в убийстве
0 0
Певица Мария Максакова в марте стала вдовой - супруг артистки Денис Вороненков был убит в центре Киева. Недавно украинская прокуратура назвала имя предполагаемого заказчика убийства, а у российской стороны появилась версия о возможной причастности к убийству самой Максаковой.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в ходе расследования была обнаружена причастность к убийству Вороненкова бывшего гражданского супруга Максаковой Владимира Тюрина. Сам Тюрин уверяет, что никаких дел с Вороненковым не вел и против брака бывшего депутата с Максаковой ничего не имел.
Тем временем на шоу «На самом деле» выступила 19-летняя Александра Авраменко, утверждающая, что в прошлом году у нее случился роман с Вороненковым. По словам девушки, мужчина нередко изменял жене, но о разводе не думал. Мария об изменах мужа знала и, по версии Авраменко, могла отомстить. «Я подумала, что его убийство «заказала» Мария. Это первое, что пришло мне в голову, когда я узнала о том, что случилось», - заявила девушка.
Сама Максакова пока воздерживается от комментариев. Ранее в интервью певица на вопрос, не жалеет ли она о том, что ее «жизнь стала похожа на голливудский боевик», заявила: «Я ни о чем не жалею... Только о том, что со мной нет Дениса».
Ранее мы писали:
Максакова о романе с Саакашвили. Мария готова к новым отношениям?
Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.
Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.
Читайте также
Обсуждение 5
-
СимаРекомендую посмотреть программу познавательно! Мария и ее муж помойка редкая
24.10.17 15:26
-
Охх, уж это Саши, Шуры и Сашуры, Александры на все времена..особенно АвраменкО!!)))) село Братовка??
24.10.17 15:07
-
КсюМаксакова мне неприятна, вместе со всей этой мутной историей...Но нельзя же так дурковать! Больная фантазия!
24.10.17 12:48
-
омг!19-летняя Александра Авраменко и шоу «На самом деле» - это российская сторона???
24.10.17 12:30