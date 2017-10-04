Анджелина Джоли готова к новым отношениям
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Голливудская звезда Анджелина Джоли (Angelina Jolie) довольно болезненно переживала разрыв с Брэдом Питтом (Brad Pitt). По словам актрисы, это было очень тяжело, но в то же время трудности сделали ее сильнее. Сейчас у Анджелины на первом месте воспитание детей, она также активно занимается работой. И, наконец, подумывает о новых отношениях.
Как рассказали источники из окружения актрисы, Джоли, наконец, пришла в себя после «прошлогодней драмы». Премьера ее нового фильма «Сначала они убили моего отца» прошла успешно, и картина будет выдвинута на «Оскар».
Актриса начинает съемки в новом проекте. Все это заряжает энергией, и Анджелина чувствует, что не прочь видеть рядом с собой интересного мужчину.
«Анджелина с детьми обустроилась в новом доме, теперь у них все в полном порядке. Она начала сниматься в продолжении «Малифисенты» и снова с оптимизмом смотрит в будущее. Анджелина даже думает, что готова начать встречаться с кем-то, хотя до сих пор она относилась к этой идее без энтузиазма и не искала партнера. Для Анджелины дети стоят на первом месте, и тому, с кем она захочет встречаться, придется получить одобрение всех ребят», - цитирует инсайдера HollywoodLife.com.
Ранее мы писали:
Джоли представляет новый фильм. Вышел трейлер «Сначала они убили моего отца».
Анджелина Джоли рассказала об операции по удалению яичников. О рисках и вариантах.
Дети Джоли с энтузиазмом изучают иностранные языки. Мэддокс увлечен русским.
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Обсуждение 4
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Лилька МоскваОсобенно старшенький.
04.10.17 19:57
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yжалко что из своих девочек получились мальчики
04.10.17 16:59
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Micha PiterНу и семейка Адамс...
04.10.17 13:33