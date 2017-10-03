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Анна Седокова стала сильной женщиной


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Анна Седокова стала сильной женщиной

Анна Седокова не из тех артистов, которым грозит творческий кризис. У певицы весьма бурная личная жизнь, и это вдохновляет. Накануне Анна представила клип на песню «Не твоя вина». По словам звезды, это история о любовном треугольнике, который превращается в многогранную фигуру.

Жизнь Седоковой кипит - весной она родила сына, затем рассталась с отцом малыша, а сейчас намекает на скорую свадьбу. Вокруг Анны достаточно интересных мужчин, выбор есть, но артистка прекрасно знает, каково это - создавать иллюзии о любимом мужчине, которые однажды разрушаются.

«Моя жизнь сейчас словно кино: это и драма, и романтическая комедия, и экшн одновременно. Я не могу управлять событиями в своей реальной жизни, но сделаю это с собой как режиссер на площадке. Мне хотелось рассказать историю о том, как часто мы сами обманываем себя, выдавая наши ожидания за реальность. Мы слышим не то, что нам говорят, а то, что мы хотим слышать», - представляет певица свою новую работу.

Анна особо подчеркивает, что ее новый клип - история о выборе и самообмане. «История о странной, но все же настоящей любви. Каждый день мы делаем свой выбор и искренне надеемся, что он станет верным».

Ранее мы писали:

Седокова сняла историю о сильных девочках. Артистка презентовала новый клип.

Анна Седокова готова к третьему браку? Артистка намекнула на скорую свадьбу.​

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0 Не нравится 0 Нравится 03.10.2017 Теги: анна седокова

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