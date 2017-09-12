Лопырева приготовила брачный контракт

Николай Басков и Виктория Лопырева уже скоро станут супругами. И хотя звезды уверяют, что у них большая и светлая любовь, в практичности невесте не откажешь. Виктория уже приготовила брачный контракт и просит Баскова подписать документ.

Сейчас звездные жених и невеста вместе выступают в качестве ведущих различных мероприятий фестиваля «Новая волна». Накануне пара блеснула на одном из концертов и даже согласилась пообщаться с журналистами на тему предстоящей семейной жизни.

Так, Басков сообщил, что мечтает о двойне. Лопыреву пока больше волнует финансовый вопрос. «Подпиши вот это. Это брачный контракт. Я все приготовила», - заявила модель жениху. Вопрос с кольцами пока до конца не решен. «У меня дома есть золотая чаша, золотая тарелка "Муз-ТВ", ну и золотой голос! Хватит на сто колец и еще на пирсинг останется!» - поведал тенор. Виктория пока не определилась.

Тем временем поклонники модели полагают, что свадьбы все же не будет: «Ну неужели непонятно, что это два творческих человека, которые правильно эксплуатируют тему свадьбы для того, чтобы зрителям было интересно», «Это не пара, а просто цирк какой-то!!!», «Как обычно, пиар-акция. Выживание в каменных джунглях».

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