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Лопырева приготовила брачный контракт


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Николай Басков и Виктория Лопырева уже скоро станут супругами. И хотя звезды уверяют, что у них большая и светлая любовь, в практичности невесте не откажешь. Виктория уже приготовила брачный контракт и просит Баскова подписать документ.

Сейчас звездные жених и невеста вместе выступают в качестве ведущих различных мероприятий фестиваля «Новая волна». Накануне пара блеснула на одном из концертов и даже согласилась пообщаться с журналистами на тему предстоящей семейной жизни.

Так, Басков сообщил, что мечтает о двойне. Лопыреву пока больше волнует финансовый вопрос. «Подпиши вот это. Это брачный контракт. Я все приготовила», - заявила модель жениху. Вопрос с кольцами пока до конца не решен. «У меня дома есть золотая чаша, золотая тарелка "Муз-ТВ", ну и золотой голос! Хватит на сто колец и еще на пирсинг останется!» - поведал тенор. Виктория пока не определилась.

Тем временем поклонники модели полагают, что свадьбы все же не будет: «Ну неужели непонятно, что это два творческих человека, которые правильно эксплуатируют тему свадьбы для того, чтобы зрителям было интересно», «Это не пара, а просто цирк какой-то!!!», «Как обычно, пиар-акция. Выживание в каменных джунглях».

Ранее мы писали:

Лопырева намекнула на скорую свадьбу. На пальце девушки засияло шикарное украшение.

Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.  

Николай Басков готов покинуть шоу-бизнес. Артист намерен сосредоточиться на творчестве. 



0 Не нравится 0 Нравится 12.09.2017 Теги: виктория лопырева

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