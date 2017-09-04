Бузова покидает «Дом-2» ради шоу на Первом канале

В карьере Ольги Бузовой намечается еще один серьезный рывок. По некоторым данным, ведущая «Дома-2» станет одной из звезд Первого канала. И ради этого готова покинуть ТНТ.

Об уходе Бузовой с популярного реалити-шоу говорили еще весной. Но на телеканале ТНТ сплетни неизменно опровергали. Теперь же появилась информация о том, что благодаря протекции Дмитрия Нагиева Ольга станет звездой одного из новых проектов на Первом канале.

Как пишет Eg.ru, планируется запуск аналога шоу «Девчата», ранее выходившего на канале «Россия». Ведущими проекта станут актриса Татьяна Васильева, Юлия Барановская и Ольга Бузова.

Тем временем на шоу «Дом-2» судачат о предполагаемом романе Бузовой с участником проекта Романом Гриценко. Якобы ради Ольги молодой человек бросил свою подругу Лизу Триандафилиди. И из-за любовной интриги Бузова готова покинуть ТНТ. Впрочем, официальных комментариев ни от представителей Первого, ни от ТНТ пока не поступало.

Напомним, сейчас Бузова активно развивает музыкальную карьеру, готовится к сольному концерту в Санкт-Петербурге и числится в списке самых высокооплачиваемых звезд корпоративов.

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