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Шепелев поддерживает Шурыгину


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В свое время Андрей Малахов сделал из нее звезду. А теперь поддержать Диану Шурыгину решил Дмитрий Шепелев. Девушка приняла участие в программе «На самом деле». В эфир выпуск с Дианой выйдет сегодня, 31 августа.

Шепелев обещает показать Диану такой, какая она есть. По словам шоумена, в реальности у Шурыгиной совсем мало общего с тем «комедийным образом "на донышке"», который сложился у публики.

По словам Дмитрия, Диана вовсе не хитрая и расчетливая девица, жаждущая хайпа и всероссийской славы. «Мне она показалась милой и ранимой девочкой, на которую свалилась сумасшедшая популярность, и она совершенно не понимает, как с этим справиться и что с этой популярностью делать. На съемках у Дианы был бешеный пульс. Говорить на детекторе лжи о том, что с ней произошло, вспоминать и переживать заново все, что случилось в апреле 2016 года, – очень тяжело, и я сопереживал ей с первой до последней минуты съемок», – рассказал шоумен.

Ранее сообщалось о планах девушки сочетаться браком с оператором Первого канала Андреем Шлягиным. С 29-летним молодым человеком Диана познакомилась на съемках весной.

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0 Не нравится 0 Нравится 31.08.2017 Теги: Диана Шурыгина

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