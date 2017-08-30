Бузова: «Лучше я буду одна»

Она не жаловалась на рейтинги популярности. Но сложно не признать, что после развода с Дмитрием Тарасовым карьера Ольги Бузовой резко пошла в гору. Ведущая стала певицей и звездой № 1 в российском Instagram. Сегодня она самая желанная (и дорогая) знаменитость на корпоративах. Но Ольгу это не слишком радует.

Ведущая и футболист оформили развод в конце прошлого года. Рассталась же пара несколькими месяцами ранее. Тарасов счастлив с моделью Анастасией Костенко, а Бузова активно работает сразу не нескольких фронтах. И все еще страдает.

«Прошел почти год... А я до сих пор не могу никого к себе подпустить, да и мужчины в последнее время "измельчали". Без обид, это, надеюсь, касается не всех, и где-то ходит по этой земле "мой" человек... Но я не хочу довольствоваться малым. Чем дольше я нахожусь одна, тем выше становится моя планка в отношениях...» — написала на днях Ольга в соцсетях.

По словам звезды, она продолжает верить в сказку. И не желает отказываться от мечты о принце. «Лучший. Верный. Добрый. С чувством юмора. Настоящий. Заботливый. Смелый. Сильный. Единственный. Тот, который увидит во мне милую, нежную девочку», — так описывает Бузова мужчину мечты.

Она подчеркнула, что второй развод просто не переживет. «До сих пор не понимаю, как я пережила развод... И пережила ли еще? Но еще раз такого я не вынесу. Это точно. Потому что если я люблю, то я отдаюсь полностью, без остатка. Либо все, либо ничего. Лучше я буду одна. Чем с кем попало. Я максималистка. Во всем. Значит пока так. Девочки, никогда не соглашайтесь на меньшее...»

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