 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бузова: «Лучше я буду одна»


0 0

Она не жаловалась на рейтинги популярности. Но сложно не признать, что после развода с Дмитрием Тарасовым карьера Ольги Бузовой резко пошла в гору. Ведущая стала певицей и звездой № 1 в российском Instagram. Сегодня она самая желанная (и дорогая) знаменитость на корпоративах. Но Ольгу это не слишком радует.

Ведущая и футболист оформили развод в конце прошлого года. Рассталась же пара несколькими месяцами ранее. Тарасов счастлив с моделью Анастасией Костенко, а Бузова активно работает сразу не нескольких фронтах. И все еще страдает.

«Прошел почти год... А я до сих пор не могу никого к себе подпустить, да и мужчины в последнее время "измельчали". Без обид, это, надеюсь, касается не всех, и где-то ходит по этой земле "мой" человек... Но я не хочу довольствоваться малым. Чем дольше я нахожусь одна, тем выше становится моя планка в отношениях...» — написала на днях Ольга в соцсетях.

По словам звезды, она продолжает верить в сказку. И не желает отказываться от мечты о принце. «Лучший. Верный. Добрый. С чувством юмора. Настоящий. Заботливый. Смелый. Сильный. Единственный. Тот, который увидит во мне милую, нежную девочку», — так описывает Бузова мужчину мечты.

Она подчеркнула, что второй развод просто не переживет. «До сих пор не понимаю, как я пережила развод... И пережила ли еще? Но еще раз такого я не вынесу. Это точно. Потому что если я люблю, то я отдаюсь полностью, без остатка. Либо все, либо ничего. Лучше я буду одна. Чем с кем попало. Я максималистка. Во всем. Значит пока так. Девочки, никогда не соглашайтесь на меньшее...»

Ранее мы писали:

Бузова не может забыть о Тарасове. Звезда все еще грустит.

Бузова снова ищет футболиста? Ведущую застали с Денисом Глушаковым.

Ольга Бузова гордится фигурой. Звезда спровоцировала оживленную дискуссию.



0 Не нравится 0 Нравится 30.08.2017 Теги: Ольга Бузова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору