Малахову советуют создать собственный телеканал

В СМИ продолжается бурное обсуждение увольнения Андрея Малахова с Первого канала. И многие обозреватели говорят о «конце эпохи». Сам шоумен, определенно, не пропадет. У Андрея уже есть свой канал на Youtube, он занимает пост редактора издания Starhit. Впрочем, есть мнения, что Малахов способен на большее.

Малахов вел ток-шоу «Пусть говорят» на протяжении 12 лет, и почти все это время проект был одним из самых рейтинговых на Первом канале. Несколько месяцев назад шоумен запустил собственный канал на Youtube, но принят проект был не слишком радушно. Тем не менее проект набирает популярность, и прогнозы экспертов вполне оптимистичные.

По одной из версий, Андрей покидает Первый из-за разногласий с продюсером. Но коллеги ведущего полагают, что увольнение шоумена связано не только с внутренними конфликтами. Малахову банально тесно в телеформате.

«Я уверен, если создать отдельный телеканал — "Андрей", например, или, там, "Привет, Андрей!", — он мог бы круглосуточно доводить до экстаза свою целевую аудиторию», — говорит генеральный директор канала «Пятница» Николай Картозия.

Сам шоумен находится сейчас на отдыхе на Сардинии с женой Натальей Шкулевой. Вчера появилась информация о беременности супруги звезды.

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Источник фото: Globallookpress.com