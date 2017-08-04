Илья Глинников по-настоящему счастлив

Илья Глинников может войти в историю телешоу «Холостяк» не только как яркий участник. Похоже, актеру повезло больше других. Отношения Ильи с Екатериной Никулиной продолжаются, и уже поползли слухи о свадьбе.

Напомним, Екатерину Глинников выбрал в финале проекта. Обычно после окончания шоу участникам не удавалось сохранять серьезные отношения. Но Илья стал исключением. Недавно актер вместе с возлюбленной отправился отдыхать на Маврикий. А поклонники заметили на снимках в соцсетях на руке актера кольцо, похожее на обручальное. Впрочем, как уточняют СМИ, кольцо у Глинникова было и до «Холостяка».

Сам актер ранее не раз подчеркивал, что на шоу был настроен действительно серьезно. По завершении проекта Илья предложил Никулиной жить вместе, но паре приходилось скрывать отношения, поскольку шоу все еще транслировали по телевидению.

«Катя – девушка старых традиций, давным-давно таких не видел. И главное – Екатерина не умеет врать. А доверие – это фундамент отношений. На мой взгляд, Катя ни разу не слукавила на проекте, никого не осудила и вела себя более чем достойно», - говорил о подруге Глинников.

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