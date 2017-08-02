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Кальчева советует Лопыревой не тянуть со свадьбой


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Через пару месяцев в Грозном пройдет свадьба Николая Баскова и Виктории Лопыревой. Пара предпочитает не распространяться о подготовке, но тенор уже заверил - у него с моделью все серьезно. И дошло до того, что Викторию даже своеобразно благословила бывшая подруга певца.

На протяжении последних нескольких лет Басков встречался с моделью Софией Кальчевой. Пара появлялась на светских мероприятиях, Софи даже снялась в одном из роликов Николая. Страсть была недолгой, и в начале года влюбленные почувствовали охлаждение. Тем не менее, по словам Кальчевой, новость о будущей свадьбе Баскова стала для нее неприятным сюрпризом. В какой-то момент девушка даже сильно расстроилась.

Но теперь София не просто контролирует себя. Она даже немного переживает за Викторию Лопыреву. «Я могу сказать чисто по-женски. Я думаю, хватит по миру бегать, нужно хотя бы раз замуж выйти, все-таки девушке уже 34 года. Красивая, фактурная. И уже ребенка нужно заводить, я-то хотя бы замужем побывала, и ребенок у меня есть. Дай бог ей родить, побыть женщиной, сколько можно жениха искать. Да еще и какой жених, блондин, "золотой голос России"», – сказала девушка журналистам Life.ru.

Напомним, свадьба Баскова и Лопыревой запланирована на 5 октября в столице Чеченской республики.

Ранее мы писали:

Лопырева намекнула на скорую свадьбу. На пальце девушки засияло шикарное украшение.

Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.  

Николай Басков готов покинуть шоу-бизнес. Артист намерен сосредоточиться на творчестве. 



0 Не нравится 1 Нравится 02.08.2017 Теги: виктория лопырева

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