Пугачева и Галкин спели дуэтом

Алла Пугачева третий месяц отдыхает в Юрмале. И Примадонна определенно не скучает. Алла Борисовна стала почетной гостьей на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле и вчера даже спела дуэтом. Дуэтом с собственным мужем.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 23 2017 в 8:00 PDT

Максим Галкин порадовал подписчиков в Insta новым забавным видео. Шоумен снял момент исполнения песни вместе с Пугачевой. «На фестивале Лаймы. Караочим под MBAND», - подписал ролик Максим.

Публика в восторге. Многие заметили, что пара выглядит очень гармонично и Алла Борисовна цветет. «Класс, столько позитива у них!!!», «Максим! Вам чертовски повезло иметь такую классную жену!!! Будьте счастливы», «Максим, Алла в твоих руках еще больше помолодела», «Восхищаюсь Вами, Алла Борисовна, Вашей молодостью, Вашим азартом, позитивом и жизненной энергией! Восхищаюсь Вами, Максим Александрович! Вашим зарядом бодрости, юмором и Вашими детками».

Кстати, ранее дива рассказывала, что в свое время именно Максим стал инициатором романа. На одном из звездных приемов Галкин пригласил Пугачеву на танец. «Да, он сделал первый шаг. Ой, ну давайте уже говорить, мы же взрослые люди. Появилось ужасное сексуальное влечение. Я от себя даже не ожидала», - рассказывала артистка.

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