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Пугачеву просят не злоупотреблять фотошопом


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Алла Пугачева в отличие от коллег не слишком часто делится личными снимками в соцсетях. Так что неудивительно, что каждое фото дивы - радость для поклонников и повод посудачить для сплетников. На днях, например, звезде посоветовали не злоупотреблять фотошопом.

На днях Алла Борисовна опубликовала в Insta свой снимок и обратилась с поздравлением к Максиму Фадееву: «Поздравляю Максима Фадеева с Днем рождения. Радости от всего и творческих удач».

Поклонники тут же обратили внимание, что на снимке звезда выглядит прекрасно. Но некоторые были настроены весьма скептично: «Сколько фотошопа...», «Сама на себя не похожа тут», «Доктор, помогите, что-то в глаз попало! Да это же фотошоп, бабушка!»

Один из поклонников даже посоветовал Примадонне сменить стилиста: «И зачем такое фото выставлять? Алла Б, вам уже очень (больше) не идёт строить рожицы, кокетничать глазками, фотографироваться с открытым ртом "изображаем радость", "косить" под молодых. Оденете косуху, бомберы, рваные джинсы и думаете, что выглядите моложе? Нет. То, что на молодых легко и естественно, выглядит на Вас нелепо. И дурные, лёгкие песенки Вам НЕ идут. Портите мнение о себе. Не слушайте больше вашего узбека-стилиста, пусть он в кишлаке в Узбекистане шьёт свои наряды. Алишер поднялся за ваш счёт, но его "вкус" вам (больше) не подходит. Вы оставите о себе память как о поглупевшей под старость лет тётке. Теряете статус умной женщины, самой лучшей певицы».

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3 Не нравится 3 Нравится 08.05.2017 Теги: Алла Пугачева

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