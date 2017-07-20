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Анохина уличила Боню в отсутствии достоинства


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Похоже, в социальных сетях слегка накалилась обстановка. Многие Insta-звезды не скрывают желания устроить хайп и ради этого не брезгуют откровенными провокациями. Айза Анохина, например, на днях довольно резко высказалась в адрес Бони.

Недавно Викторию Боню пародировал в Insta Максим Галкин, а теперь вдруг Анохина решила слегка подпортить репутацию модели. Как пишет Айза, в последнее время она заметила в комментариях к постам известных персон откровенно льстивые посты Виктории.

«Женщина существо коварное и бесявое, мне иногда искренне жаль мужчин, что им приходится иметь дело с нами. «Инстаграм» стал конкретно оголять, во всех смыслах этого слова, голодных баб. Прям фу, мерзкие. Одна Боня чего стоит. Не знаю почему, ведь я ее не читаю, но под каждым постом всех людей вижу ее слюни. И пусть меня сейчас загрызут ее поклонники, но главное в женщине – это ее достоинство. И если его нет, то не будет и достойного рядом. Абсолютно логичная параллель, согласны?» - написала Анохина.

«Почти у всех теперь есть ценник, и это печально, - сетует Айза. - И всему виной – неумение использовать свои возможности. Ну что ж. Официально объявляю, что эра эскорт-услуг открыта. <...>. А любовь? Да ну, это прошлое. Но не для меня».

 

Через некоторое время Айза все же удалила слова о Боне. Сама Виктория пока не отреагировала.

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0 Не нравится 0 Нравится 20.07.2017 Теги: виктория боня Айза Анохина

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