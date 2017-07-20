Анохина уличила Боню в отсутствии достоинства
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Похоже, в социальных сетях слегка накалилась обстановка. Многие Insta-звезды не скрывают желания устроить хайп и ради этого не брезгуют откровенными провокациями. Айза Анохина, например, на днях довольно резко высказалась в адрес Бони.
Недавно Викторию Боню пародировал в Insta Максим Галкин, а теперь вдруг Анохина решила слегка подпортить репутацию модели. Как пишет Айза, в последнее время она заметила в комментариях к постам известных персон откровенно льстивые посты Виктории.
«Женщина существо коварное и бесявое, мне иногда искренне жаль мужчин, что им приходится иметь дело с нами. «Инстаграм» стал конкретно оголять, во всех смыслах этого слова, голодных баб. Прям фу, мерзкие. Одна Боня чего стоит. Не знаю почему, ведь я ее не читаю, но под каждым постом всех людей вижу ее слюни. И пусть меня сейчас загрызут ее поклонники, но главное в женщине – это ее достоинство. И если его нет, то не будет и достойного рядом. Абсолютно логичная параллель, согласны?» - написала Анохина.
«Почти у всех теперь есть ценник, и это печально, - сетует Айза. - И всему виной – неумение использовать свои возможности. Ну что ж. Официально объявляю, что эра эскорт-услуг открыта. <...>. А любовь? Да ну, это прошлое. Но не для меня».
Через некоторое время Айза все же удалила слова о Боне. Сама Виктория пока не отреагировала.
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Обсуждение 7
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50/50ну какая Боня модель?))) выброс Дома-2, а сейчас и вовсе сиротка) у Айзы родители состоятельные, вот и выделывается) ей не надо искать очередного прЫнца или папу)
20.07.17 15:41
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KoshkaОбе - трэшак.
20.07.17 14:18
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123А по-моему очень и одинаковые :-)
20.07.17 10:47
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ПрелестьНу это уже что то личное. Эмоции.
20.07.17 10:41
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СимаПравильно, что удалила, лучше не позориться и комплексы свои не демонстрировать
20.07.17 10:16
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Micha PiterА сама героиня статьи видимо не такая :) Вот только что ж она не использует свои возможности для достижения больших умственных высот,а известна лишь своими татуировками и мужем-красавцем :)))
20.07.17 09:38