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Максим Виторган о правилах воспитания


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Максим Виторган может выглядеть очень милым и мягким папой на снимках в Insta. Но в реальной жизни актер старается быть достаточно строгим. По мнению Максима, следует быть достаточно требовательным родителем и в то же время постараться быть другом ребенку.

Виторган - гордый отец трех детей. Старшая дочь звезды Полина сейчас работает над актерской карьерой и не без успеха. Максим считает, что у девушки прекрасные данные и если она хорошенько поработает, то заткнет за пояс и дедушку, и папу.

О сыновьях актер говорит сдержанно. «Я вообще достаточно строго отношусь к своим детям и требовательно, они это знают. Я не из тех родителей, которые: «Ой, какой рисуночек ты нарисовал, это же гениально!» И может быть, это неправильно с психологической точки зрения», - рассуждает Максим в интервью Woman.ru.

При этом Виторган старается оценивать ребят как отдельную полноценную личность. Он уважает наследников и старается завоевать их доверие, быть дочери и сыновьям надежным другом. «Не наставником, а именно другом. Это вам в жизни очень пригодится для того, чтобы уберечь детей от каких-то бед».

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1 Не нравится 1 Нравится 01.07.2017 Теги: Максим Виторган

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