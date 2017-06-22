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Дана Борисова пытается простить мать


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Дана Борисова недавно отметила 40-летие и по такому случаю ненадолго приехала в Москву. В столице девушка решила вопросы об опеке над дочерью и приняла участие в шоу «Пусть говорят». С матерью же ведущая нормально общаться пока не готова, хотя женщина сильно переживает за Дану.

Ток-шоу «Пусть говорят» вышло в эфир. В ходе программы Дана, которая сейчас проходит курс реабилитации в Таиланде, призналась, что первые дни в клинике оказались для нее очень сложными, она тайком употребляла запрещенные препараты, пока их не обнаружил медперсонал. После Борисова пережила сложный период абстиненции, и сейчас ей гораздо лучше.

У ведущей большие планы, она с надеждой смотрит в будущее. «Я не хочу возвращаться к пустоте, в которой я жила последние годы, в одиночестве. Я не хотела работать не потому, что я ленивая, работаю с 16 лет. Я была настолько сама себе неинтересна, говорила всем: «Отстаньте от меня, мне 40 лет!» Мне нравилось, это у меня было извращенное сознание, следить за своим «разложением», распадом со стороны», - рассказала звезда.

На днях Борисова обмолвилась, что планирует вернуться в Москву к новогодним праздникам. Сейчас для нее главное - завершить реабилитацию и разобраться в отношениях с матерью. «Я не готова с мамой общаться, отношения с родственниками прорабатываются на поздних этапах реабилитации», - призналась телеведущая.

Правда, родительница Борисовой все же приехала в студию, и женщины тепло обнялись.

Ранее мы писали:

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Дана Борисова боится унижения. Ведущая подумывает об уходе в монастырь.

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.



1 Не нравится 0 Нравится 22.06.2017 Теги: Дана Борисова

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