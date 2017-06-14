Собчак загорает в Сочи с сыном

В Сочи завершается кинофестиваль «Кинотавр», и кинокритики увлеченно обсуждают, кто же получит награды. А Ксения Собчак старается совместить приятное с полезным. Звезда не только активно посещает премьеры и вечеринки, но и наслаждается солнцем и морем вместе с полугодовалым сыном.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июн 13 2017 в 11:40 PDT

Обычно Собчак предпочитает не публиковать фото сына, но сегодня сделала своеобразное исключение. Ксения сделала снимок ребенка у нее на коленях и написала, как они чудесно проводят время. «Платон Максимович хоть уже и бывалый путешественник, но первое море и обмывание ножек все-таки в России, в Сочи, да еще и в отеле с ласковым названием "Родина" :)))».

Подписчики от фото в восторге и отмечают, что мальчик растет крепышом.

Чуть ранее Ксения призналась, что надеется на победу на кинофестивале новой картины Резо Гигинеишвили «Заложники». «"Кинотавр" какой-то очень родной фестиваль. И выпить, и закусить, и хорошее (временами) кино, и главное - самые разные приятные люди. Ну где еще под одним тентом могут собраться Роман Аркадьевич, Федор Сергеевич, Александр Молочников и Чаруша с Пересильд? И вот это странное, лузерское ощущение, когда ты уходишь после всех фильмов, обсуждений и выпиваний в час ночи, и все равно уходишь первым из компании!!! Ну а болеть я буду за фильм Резо, и верю в его победу:)))».

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