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Бузова представила новую песню


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Ольга Бузова просто обязана получить премию «Прорыв года». И пусть не за талант, но за упорство. Ведущая представила новую песню «Мало половин». И снова «обрушила» Itunes.

Новую композицию Бузова представила как «особенную». «Долгожданная премьера #МалоПоловин. Каждая новая песня - особенная для меня. И каждый раз я безумно переживаю, найдет ли она отклик в Вашем сердце. Вместе с этим треком я открываю мир, новый мир, без обид, слез и разочарований. Я счастлива, что мне удалось сохранить себя... настоящей, несмотря ни на что. И я счастлива, что вы чувствуете это. "Я больше сильной и счастливой одна не боюсь. Быть". Давайте вместе открывать новый мир. Без боли, фальши и обмана».

Ольгу поспешила поддержать коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. «#малополовин новый трек от @buzova86. Я знаю, сколько ты тратишь сил на все это, сколько уходит нервов, времени, но в конечном итоге важен только результат. Судя по тому, что опять первое место в #itunes, все делаешь правильно».

Мнения поклонников разделились. Некоторые похвалили Бузову, некоторые заметили, что новая песня не очень. Были и те, кто посоветовал артистке написать песню о новом романе или хотя бы флирте - назло бывшему мужу Дмитрию Тарасову.

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    Как вам новая песня Бузовой?

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0 Не нравится 2 Нравится 05.06.2017 Теги: Ольга Бузова

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