Королева Испании показала забавную прическу
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Королева Испании Летиция (Letizia) считается дамой стильной и элегантной. А еще у Ее Величества неплохое чувство юмора. Накануне на одном из официальных мероприятий Летиция появилась с весьма необычной прической.
В свое время российская светская львица Лена Ленина удивляла публику, разгуливая в Каннах с большими воздушными шарами в волосах. Летиция идею взяла на заметку, но предпочла размеры поскромнее - на вечеринке в Мадриде по случаю 60-летия новостного агентства Europa Press Agency она появилась в неброском, но элегантном сером платье и с причудливым конским хвостом. Причем модные обозреватели находку Ее Величества одобрили.
Как известно, Летиция считается одной из самых стильных представительниц европейской монархии. Она с удовольствием экспериментирует со стилем и обычно вполне удачно. Разумеется, королева тщательно следит за фигурой, много времени уделяет физическим упражнениям, она несколько раз в неделю делает гимнастику и занимается зумбой. По слухам, Летиция не раз прибегала к помощи пластических хирургов. В 2008 году Ее Величеству была проведена пластика носа, также проводилась коррекция формы груди.
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 4
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космополитПрическа как прическа, давно в тренде...статья высосана из пальца.
01.06.17 00:21
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Marana VilniusПричём здесь Лена Ленина??? Королева Испании про неё наверняка не слышала никогда ничего. Не смешите. Её шары ничего общего с таким хвостом не имеют.
31.05.17 17:00