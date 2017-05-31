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Королева Испании показала забавную прическу


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Королева Испании Летиция (Letizia) считается дамой стильной и элегантной. А еще у Ее Величества неплохое чувство юмора. Накануне на одном из официальных мероприятий Летиция появилась с весьма необычной прической.

 
 
 

В свое время российская светская львица Лена Ленина удивляла публику, разгуливая в Каннах с большими воздушными шарами в волосах. Летиция идею взяла на заметку, но предпочла размеры поскромнее - на вечеринке в Мадриде по случаю 60-летия новостного агентства Europa Press Agency она появилась в неброском, но элегантном сером платье и с причудливым конским хвостом. Причем модные обозреватели находку Ее Величества одобрили.

Как известно, Летиция считается одной из самых стильных представительниц европейской монархии. Она с удовольствием экспериментирует со стилем и обычно вполне удачно. Разумеется, королева тщательно следит за фигурой, много времени уделяет физическим упражнениям, она несколько раз в неделю делает гимнастику и занимается зумбой. По слухам, Летиция не раз прибегала к помощи пластических хирургов. В 2008 году Ее Величеству была проведена пластика носа, также проводилась коррекция формы груди.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 31.05.2017 Теги: Королева Летиция

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