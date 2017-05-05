 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Никки Рид ждет первенца


1 0

Звездную пару Иэн Сомерхолдер (Ian Somerhalder) - Никки Рид (Nikki Reed) можно поздравить. Актеры готовятся к пополнению! Накануне об этом официально сообщила сама будущая мама.

Звезда фильма «Сумерки» опубликовала трогательный снимок, на котором Иэн нежно целует ее округлившийся живот. «Привет, малыш. Я знаю тебя, потому что я тебя чувствую. Можно ли настолько сильно любить? Все, что я точно знаю, это то, что сейчас испытываю самое сильное чувство. Мы уже довольно долго вместе и уже кое-что пережили. И мы не можем дождаться встречи с тобой... С любовью, твои родители», — написала 28-летняя знаменитость в Instagram.

Напомним, Рид и Сомерхолдер сыграли свадьбу в апреле 2014 года. Актеры предпочли провести достаточно приватную церемонию в Санта-Монике. «Он лучший, — говорила о супруге Никки. — Он самый думающий и заботливый человек на планете. И он, пожалуй, самый удивительный человек в мире. Это просто сводит с ума! Я бесконечно счастлива! Я люблю его!»

Кстати, у Иэна и Никки – много общего. Оба стали звездами благодаря вампирским киносагам, они обожают животных и отличаются легким характером.

Ранее мы писали:

Надя Ручка: «Теперь меня окружают беременные и малыши». Артистка готовится к рождению первенца.

Мила Кунис объяснила, как подготовиться к материнству. Актриса советует попрактиковаться на собаках.

Натали родила третьего сына. Мама и малыш в полном порядке.



0 Не нравится 1 Нравится 05.05.2017 Теги: Никки Рид

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору