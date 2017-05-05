Никки Рид ждет первенца

Звездную пару Иэн Сомерхолдер (Ian Somerhalder) - Никки Рид (Nikki Reed) можно поздравить. Актеры готовятся к пополнению! Накануне об этом официально сообщила сама будущая мама.

Звезда фильма «Сумерки» опубликовала трогательный снимок, на котором Иэн нежно целует ее округлившийся живот. «Привет, малыш. Я знаю тебя, потому что я тебя чувствую. Можно ли настолько сильно любить? Все, что я точно знаю, это то, что сейчас испытываю самое сильное чувство. Мы уже довольно долго вместе и уже кое-что пережили. И мы не можем дождаться встречи с тобой... С любовью, твои родители», — написала 28-летняя знаменитость в Instagram.

Напомним, Рид и Сомерхолдер сыграли свадьбу в апреле 2014 года. Актеры предпочли провести достаточно приватную церемонию в Санта-Монике. «Он лучший, — говорила о супруге Никки. — Он самый думающий и заботливый человек на планете. И он, пожалуй, самый удивительный человек в мире. Это просто сводит с ума! Я бесконечно счастлива! Я люблю его!»

Кстати, у Иэна и Никки – много общего. Оба стали звездами благодаря вампирским киносагам, они обожают животных и отличаются легким характером.

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