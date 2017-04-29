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Максакова: «Денис был только мне и нужен»


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На следующей неделе исполнится 40 дней со дня смерти супруга Марии Максаковой Дениса Вороненкова. Ведется расследование убийства экс-депутата, и уже началась борьба за наследство. Как выяснилось, бывшая супруга Вороненкова Юлия получит большую часть активов покойного. Но Максакова не позволит оставить ее сына без наследства.

Как рассказала Максакова, бывшая супруга Вороненкова на похороны не приезжала, соболезнований не выразила. «Я так понимаю, что Денис был только мне и нужен. Остальных интересовали, судя по всему, только финансовые вопросы. Это у меня траурные дни, а у Юлии дальнейшая борьба за активы», — рассуждает певица.

По словам артистки, судебный процесс по вопросу раздела активов покойного открыт. «Я надеюсь на благоразумие судейского корпуса. Потому что абсолютно все Юлей нажито благодаря тому, что она просто находилась в браке. Добытчиком и единственным источником доходов всегда был Денис. Из того, что на сегодняшний день принадлежит Юле, суд все должен выделить в наследственную массу, поскольку таков закон (половина того, что ею приобретено в браке, является супружеской долей Дениса, которая должна быть разделена между его детьми), тут даже нет возможности для маневра. А вот то, что записано на детей и ее родителей - вот в этом будет некий судебный прецедент, тут какое-то решение судьи будут принимать. Я надеюсь, что они здраво взвесят все обстоятельства и примут адекватное и взвешенное решение», — цитирует звезду «Комсомольская правда».

Мария обмолвилась, что в ближайшее время не планирует возвращаться в Москву. По ее словам, в последнее время происходят странные и неприятные вещи, в частности, ее банковская ячейка была вскрыта. «Одно дело – внешняя сторона, которая выглядит таким образом, что меня все очень ждут, а с другой стороны, есть изнанка, которая меня до такой степени тревожит и настораживает, что отбивает всякое желание размышлять на эту тему».

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 1 Нравится 29.04.2017 Теги: Мария Максакова

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