Максакова высказалась о наследстве

Мария Максакова пытается прийти в себя после смерти мужа Дениса Вороненкова. Но, как сообщается, на днях выяснились некоторые неприятные для певицы обстоятельства. Сообщалось, что большая часть недвижимости, принадлежащей Вороненкову, перейдет его бывшей жене и детям. Максакова согласилась прокомментировать ситуацию.

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Как заявила артистка, в свое время Вороненков и его экс-супруга заключили определенную договоренность по поводу раздела имущества. Однако женщина вела себя не слишком честно, договоренности не исполняла, и в итоге Вороненков в какой-то момент оказался в несколько стесненном финансовом положении. «А так бы он, может, нанял бы себе другую охрану и жили бы мы иначе, и, может быть, он вообще жив был бы до сих пор. Если бы не ее поведение», — пояснила Мария в интервью «Московскому комсомольцу».

«Она теперь в прессе громко заявляет, что никто не может претендовать на наследство, поскольку, мол, муж ушел и там другая семья. Это совершенно не соответствует действительности, потому что все нажитое в период брака попадает в наследственную массу. У нее же вообще все нажито в период брака, потому что никаких других источников дохода никогда не было, сама-то она ничего не может нажить, брак для нее был и главной инвестицией, и главным источником дохода. А из наследственной массы выделяются доли из того, что принадлежит ей, и все это должно быть поделено между его детьми в равных частях. Так что я в такой же степени могу претендовать на одну из этих долей. Буду я это делать или нет – мое дело. Но считаю, что дети должны находиться в равных условиях», — заявила Максакова.

Певица добавила, что в последние годы брак Вороненкова сложно было бы назвать гармоничным. «Ну хоть два года он был счастлив. Он же ко мне не просто ушел, а прямо ринулся, хотел отогреться возле нормального человека...»

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