Максакова высказалась о наследстве
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Мария Максакова пытается прийти в себя после смерти мужа Дениса Вороненкова. Но, как сообщается, на днях выяснились некоторые неприятные для певицы обстоятельства. Сообщалось, что большая часть недвижимости, принадлежащей Вороненкову, перейдет его бывшей жене и детям. Максакова согласилась прокомментировать ситуацию.
Как заявила артистка, в свое время Вороненков и его экс-супруга заключили определенную договоренность по поводу раздела имущества. Однако женщина вела себя не слишком честно, договоренности не исполняла, и в итоге Вороненков в какой-то момент оказался в несколько стесненном финансовом положении. «А так бы он, может, нанял бы себе другую охрану и жили бы мы иначе, и, может быть, он вообще жив был бы до сих пор. Если бы не ее поведение», — пояснила Мария в интервью «Московскому комсомольцу».
«Она теперь в прессе громко заявляет, что никто не может претендовать на наследство, поскольку, мол, муж ушел и там другая семья. Это совершенно не соответствует действительности, потому что все нажитое в период брака попадает в наследственную массу. У нее же вообще все нажито в период брака, потому что никаких других источников дохода никогда не было, сама-то она ничего не может нажить, брак для нее был и главной инвестицией, и главным источником дохода. А из наследственной массы выделяются доли из того, что принадлежит ей, и все это должно быть поделено между его детьми в равных частях. Так что я в такой же степени могу претендовать на одну из этих долей. Буду я это делать или нет – мое дело. Но считаю, что дети должны находиться в равных условиях», — заявила Максакова.
Певица добавила, что в последние годы брак Вороненкова сложно было бы назвать гармоничным. «Ну хоть два года он был счастлив. Он же ко мне не просто ушел, а прямо ринулся, хотел отогреться возле нормального человека...»
Ранее мы писали:
Мария Максакова не знает, как жить дальше. Певица не может поверить в смерть мужа.Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.
Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.
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Обсуждение 10
Лучшие комментарии
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СветаНу вот) Готовим попкорн! Раздел имущества " любимыми " женщинами механика Вороненкова...Щаз оперная дива будет на глазах ВСНХ народов выходить из святости и безкорыстной любви ))) Толи ещё будет!
26.04.17 14:32 Контекст комментария
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СимаНа счет того, что дети должны получить равные доли, справедливо, если нет бумаг подписанных отцом, в которых он иначе разделил наследство. А вот критиковать бывшую жену отстой, тем более, что она не на кухне в Капотне с соседкой болтает, а в СМИ. Банально, ни крутых мужчин, ни крутых денег.
26.04.17 15:10 Контекст комментария
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50/50ну, насчет её морального облика уже как-то и смешно заблуждаться))) Маша, не разочаровывай публику)
26.04.17 15:02 Контекст комментария
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ПрелестьИх отношения начались, когда Вороненков был женат. Так что без неприятных последствий в этих областях не обойтись. Закон бытия. Лучше бы вообще устраниться от наследственных тем.
26.04.17 16:36 Контекст комментария
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Micha PiterНикто не может долго притворяться, рано или поздно внутрення натура, как есть, вылазит :)))
26.04.17 15:37 Контекст комментария
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Форест МоскваНе нажито, а украдено может ? Как он нажил-то миллиарды ???? Все принадлежит не его семьям, а является общим возвращенным городу имуществом и должно быть разделено среди простых граждан
27.04.17 09:50
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ПрелестьИх отношения начались, когда Вороненков был женат. Так что без неприятных последствий в этих областях не обойтись. Закон бытия. Лучше бы вообще устраниться от наследственных тем.
26.04.17 16:36
-
Micha PiterНикто не может долго притворяться, рано или поздно внутрення натура, как есть, вылазит :)))
26.04.17 15:37
-
СимаНа счет того, что дети должны получить равные доли, справедливо, если нет бумаг подписанных отцом, в которых он иначе разделил наследство. А вот критиковать бывшую жену отстой, тем более, что она не на кухне в Капотне с соседкой болтает, а в СМИ. Банально, ни крутых мужчин, ни крутых денег.
26.04.17 15:10
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ПрелестьСуд всегда выделит детям законную долю,независимо от завещания.
26.04.17 17:19
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РусалочкаТерпеть не могу эту позу бывших любовниц по отношению к женам. Типа "я единственная, кто отогревала вашего мужа. А Вы, холодная дура - довела миленка до побега от тебя" Что ты знаешь про чужие отношения??????? Ты влезла в чужую жизнь со своим огородом. Твое дело за собой смотреть!
27.04.17 12:48
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50/50ну, насчет её морального облика уже как-то и смешно заблуждаться))) Маша, не разочаровывай публику)
26.04.17 15:02
-
СветаНу вот) Готовим попкорн! Раздел имущества " любимыми " женщинами механика Вороненкова...Щаз оперная дива будет на глазах ВСНХ народов выходить из святости и безкорыстной любви ))) Толи ещё будет!
26.04.17 14:32