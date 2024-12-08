Всемирный день защиты прав потребителей: история и особенности праздника

Совершение покупок или получение определенных услуг – это неотъемлемая составляющая жизни современного человека. Неоспоримым фактом является то, что каждый потребитель хочет получить товар надлежащего качества и удовлетворяющий его ожиданиям, а также иметь достаточный объем информации о нем. При этом далеко не каждый знает свои права, а это может привести к весьма неприятным последствиям. Тем не менее, данному вопросу уделяется внимание на международным уровне, даже был учрежден такой праздник как Всемирный день защиты прав потребителей. О его истории и особенностях Клео.ру предлагает подробнее узнать в этой статье.

История праздника

Всемирный день защиты прав потребителей приурочен к дате 15 марта, она является четко установленной и не меняется из года в год. Она была выбрана не случайно, поскольку в 1961 году именно в этот день и было четко определено понятие "потребитель". Кроме того, были обозначены основные права потребителя:

Право на информацию

Право на безопасность

Право на выбор

Право быть услышанным

История праздника говорит о том, что впервые 15 марта он отмечался в 1983 году. По прошествии двух лет Генеральной Ассамблеей ООН были обозначены основные принципы и положения, которые предназначены для защиты интересов потребителей и которым должны соответствовать законодательные акты. В России этот праздник отмечают с 1992 года.





Как отмечают День защиты прав потребителей

Для людей, интересующихся историей и традициями этого праздника, важно знать не только, когда отмечают День защиты прав потребителей, но и как это происходит. Как правило, ежегодно он проходит под каким-либо определенным девизом. Если проследить историю его празднования в России, то можно увидеть, что в 2008 году он был посвящен здоровому детскому питанию. Впоследствии, в декабре 2008 года был установлен "молочный регламент", подразумевающий, что в состав питьевого молока должны входить исключительно натуральные компоненты. Если в нем содержится хоть один процент сухого порошка, то данный продукт должен быть обозначен как заменитель.

В 2018 году праздник был посвящен тому, чтобы сделать более честными цифровые рынки. Кроме того, темой, актуальной и на сегодняшний день, является обеспечение здоровой окружающей среды. Российской Федерацией утверждена Энергетическая стратегия на период до 2025 года, подразумевающая увеличение энергоэффективности жилья, переход на более экологичное топливо.





Подведем итог

Теперь вы знаете, когда отмечают Всемирный день защиты прав потребителей, и каким вопросам он может быть посвящен. Данная дата касается всех граждан, которые должны знать о своих правах и понимать, что они имеют защиту от недобросовестных производителей и реализаторов.