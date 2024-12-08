Ураза-байрам 2025: какого числа начинается, история и традиции праздника

Определенные праздники являются особенно почитаемыми среди верующих. У мусульман таким является Ураза-байрам, поэтому в 2025 году для них важно знать, какого числа он начинается. Праздник знаменует завершение строгого поста, длящийся на протяжении священного месяца Рамадан. Дата Ураза-байрам меняется ежегодно. В этой статье Клео.ру предлагает узнать, в какой именно день праздник следует отмечать в 2025 году.

Дата начала Ураза-байрам 2025

Как правило, религиозные праздники у мусульман имеют привязку к лунному календарю. Ураза-байрам не является исключением в этом плане, и его дата сдвигается каждый год. Если вы хотите знать, когда начинается и заканчивается Ураза-Байрам в 2025 году, следует изучить лунный календарь и узнать, когда начинается новолуние. Его первый день припадает на 30 марта, именно тогда и начинают отмечать праздник, но делают это после захода солнца. Примечательно то, что в мусульманских странах нерабочими считаются также следующие два-три дня. В 2025 году это будет 31 марта и 1 апреля. Это обусловлено традициями, связанными с исламским календарем, согласно которым Ураза-Байрам празднуют три дня месяца Шавваль, начинающегося после Рамадана.





История и традиции Ураза-байрам

История праздника уходит своими корнями в далекое прошлое. Первая дата празднования произошла в 624 году. Праздник является одним из самых древних среди мусульманских религиозных торжеств, а также одним из самых значимых и почитаемых. По своей важности он уступает лишь Курбан-байраму – торжеству жертвоприношения, которое отмечается спустя 70 дней после Ураза-байрам.

В переводе название означает прекращение поста, в чем и отражается вся суть данного праздника. Торжество считается своеобразным символом возрождения, когда происходит очищение верующих от всего плохого. Далее мусульманам следует придерживаться того, чтобы совершать поступки, которые будут угодны Аллаху.





Празднование Ураза-байрам сопровождается определенными традициями, которые заключаются в следующем:

Уборка в доме и во дворе, а также в хозяйственных постройках. Для мусульман, проживающих в квартирах, праздник является поводом, чтобы украсить и обновить интерьер. Вплоть до покупки новой мебели.

Приготовление праздничных национальных блюд. Строгих требований к меню нет, но обязательным условием является отсутствие на столе запрещенных исламом продуктов – свинины и алкогольных напитков. Разнообразные блюда сопровождают праздник разговения, наступающий после длительного поста.

Нарядная одежда, которая не обязательно должна быть новой, но опрятной и чистой.

Милостыня, которая подается нуждающимся перед наступлением Ураза-байрам. Примечательно то, что в России ее размер является четко фиксированным и определяется Духовным управлением мусульман. Так, в 2024 году для людей с низким достатком данная сумма должна была составлять 150 рублей, со средним – 800 рублей, а для состоятельных людей, достаток которых является выше среднего – 1200 рублей.

Итикаф – традиция, которая совершается особо верующими мусульманами перед наступлением Ураза-байрам. Они молятся в мечети на протяжении 10 дней до прихода праздника. Покидать мечеть разрешено лишь для принятия пищи и совершения гигиенических процедур.





Молитвы, которым должна быть посвящена вся ночь перед Ураза-байрам. Традиция является древней и не обязательна для соблюдения в наши дни, но многие мусульмане придерживаются ее.

Ритуал омовения, совершающийся до рассвета. После него верующие облачаются в нарядную одежду и произносят молитву Ид-намаз. Последняя является коллективной и совершается в мечетях, на городских площадях.

Посещение кладбищ, чтобы почтить умерших и убраться на их могилах.

Прием гостей и подарки. В этот день принято посещать близких и друзей, с которыми вместе отмечают Ураза-байрам за праздничным столом. В качестве подарков преподносят Коран или другие предметы, связанные с религией, посуду и элементы домашнего обихода, сладости. Также принято раздавать милостыню нуждающимся. В Ураза-байрам строго запрещено ссориться, сквернословить, заниматься домашней работой и физическим трудом.

Развлечения. В этот день организовывают концерты, проводят ярмарки, устраивают конкурсы.





Подведем итог

Теперь вы знаете, какого числа начинается Ураза-байрам в 2025 году и какие традиции связаны с этим праздником. Торжество, имеющее особое значение для мусульман, уходит своими корнями в далекое прошлое, а его традиции являются его отражением.