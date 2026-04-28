Международный день джаза 2026: история праздника, виды джаза, известные музыканты и интересные факты

Музыкальное направление, характеризующееся неповторимой энергией и чувством ритма, нашло многочисленных поклонников по всему миру. В его честь был учрежден особый праздник – Международный день джаза, который в 2026 году смогут отметить все любители этого жанра и профессиональные музыканты. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества, о разновидностях направления и об известных музыкантах, прославившихся благодаря исполнению джазовых мелодий.

Когда отмечают Международный день джаза в 2026 году

Для отмечания праздника установлена четко фиксированная дата – 30 апреля. День джаза в 2026 году не станет исключением и пройдет в этот же день этого весеннего месяца. Приобщиться к торжеству смогут все желающие, посетив концерты и бары, в которых будут звучать живые мелодии или насладившись выступлениями джазовых музыкантов на улицах.

История праздника

У многих людей данное направление музыки ассоциируется с выражением яркого творчества и свободой. Учреждение праздника произошло в 2011 году, заслуга в этом принадлежала ЮНЕСКО, а инициатива принадлежала Херби Хэнкоку, известному пианисту. Целью основания торжества было сделать акцент на важности данного жанра, который способен объединять представителей разных культур, возрастов и национальностей. Тогда же определились, какого числа отмечать День джаза, в 2026 году эта дата также остается неизменной и выпадает на 30 апреля.

Зарождение этого музыкального направления произошло в конце XIX – начале XX столетий, а его родиной стала Америка. Если быть точнее, то местом появления джаза можно считать Новый Орлеан, для которого было свойственно сочетание европейских, африканских и карибских традиций культуры. Поистине уникальный жанр был создан афроамериканцами и являлся отражением их стремления к свободе.

Изначально мелодии исполняли на улицах, танцевальных площадках, а также в церквях. Визитной карточкой этого направления стали спонтанность и импровизация, к которым постоянно прибегали музыканты, играя свои мелодии. К 1920-м годам джаз завоевал популярность и в других городах, таких как Нью-Йорк и Чикаго, также он стал известен и в Европе. Композиции не просто носили развлекательный характер, они буквально ломали стереотипы, поскольку исполнялись музыкантами совместно, не беря во внимание цвет кожи и пол.

Что касается развития джазового направления в России, его появление связано с именем пианиста Валентина Парнаха, который в 1920-е годы исполнил в Москве композиции, свойственные для этого жанра. Стоит отметить, что в советское время джаз подвергался запретам, поскольку в нем видели инструмент пропаганды. Тем не менее, направление развивалось благодаря усилиям таких музыкантов-энтузиастов как Леонид Утесов, Георгий Гаранян, Олег Лундстрем, Игорь Бутман.

В настоящее время праздник активно отмечают по всему миру. Он сопровождается проведением всевозможных концертов, организацией мастер-классов, проведением лекций, семинаров и джем-сейшнов.





Виды джаза

Жанр имеет несколько направлений, как классических, таки современных. Предлагаем вам узнать о некоторых из них.

Традиционный новоорлеанский джаз – возник на заре зарождения жанра, характеризуется применением духовых инструментов и ритм-секций, энергичными мелодиями.

Свинг – был чрезвычайно популярен в 1930-1940-е годы, для него свойственно использование саксофонов, труб и масштабные оркестры.

Бибоп – стиль, которые многие отмечают как интеллектуальный и сложный, который ценят не на танцевальных площадках, а в среде профессиональных музыкантов. Композиции исполняют небольшие по составу ансамбли, уделяя внимание виртуозным соло.

Хард-боп – представляет собой сочетание блюза, бибопа и госпела, характеризуется применением саксофона и фортепиано.

Кул-джаз – появился в противовес хард-бопу и отличается лиричностью и сдержанностью, мягкими тембрами.

Джаз-фьюжн – является воплощением экспериментов с использованием электрических инструментов.

Эйсид-джаз – направление, для которого свойственна клубная эстетика и легкий налет ретро.





Известные джазовые музыканты

Заслуга в развитии этого направления принадлежит многим известным джазовым музыкантам, для которых данный жанр стал проявлением творчества и даже стилем жизни. К числу таких знаменитых личностей относятся следующие исполнители:

Луи Армстронг – всем известный трубач, который увлекся музыкой, находясь в детском интернате Уэйф’с Хоум и посвятил ей всю жизнь. Его влияние на развитие данного жанра является огромным, и именно ему принадлежит заслуга в создании ср азу нескольких направлений.

Дюк Эллингтон, прославившийся, прежде всего, своей работой в ансамбле "Вашингтонцы". Музыкант заслужил прозвище "Герцог", благодаря тому, что отдавал предпочтение щегольской одежде. Во время его прибытия в Совесткий Союз в 1971 году исполнителя встречали с оркестром.

Лестер Янг – известен как исполнитель "прохладного" джаза и свинга. Расцвет творчества этого музыканта пришелся на послевоенное время, когда он находился в составе JATP. К сожалению, с 1950-го года он начал переживать спад из-за злоупотребления спиртным.

Билли Холидей – певица из США, которой принадлежит заслуга в развитии джазового вокала. Уникальность ее голоса была утрачена к концу жизни из-за пристрастия к наркотикам и алкогольным напиткам.

Элла Фицджеральд – одна из культовых личностей в мире джаза, которая была удостоена "Грэмми" 13 раз. Также она прославилась и как киноактриса.





Интересные факты о джазе

С культурой джаза связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам узнать некоторые из них:

Доподлинно неизвестно, как и когда появилось название "джаз". Первоначально термин возник как сленг, обозначающий энтузиазм, энергию и все то, что характеризуется ярким проявлением. Слово стало ассоциироваться с музыкой в начале XX столетия.

Джазовую пластинку впервые записала в 1917 году группа под названием Original Dixieland Jass Band.

Один из самых знаменитых джазовых музыкантов, Луи Армстронг, имел прозвище "Сатчмо", что в переводе означает "рот-кошелка". Оно было дано ему из-за того, что исполнитель запомнился своей фирменной широкой улыбкой.

Леонид Утесов многим поклонникам этого направления известен как "советский король джаза". С этим трудно поспорить, поскольку музыкант был поистине культовой личностью.

Не каждый может предположить, что джаз имеет связь с математикой. Многие исполнители прибегают к весьма сложным математическим структурам, выстраивая свои импровизации.

Джазовая культура стала вдохновением для создателей фильма "Ла-Ла Ленд" и многих других кинокартин. Направление можно считать значимой частью кинематографа.

В 1960-х годах джаз использовали, чтобы мотивировать игроков команды Boston Celtics по баскетболу. Тренер придерживался мнения, что такие композиции помогают сосредоточиться.





Итог

Международный день джаза в 2026 – это праздник, который является важной датой как для профессиональных исполнителей, так и для любителей этого жанра. Если вы относитесь к их числу, воспользуйтесь уникальной возможностью посетить интересные культурные мероприятия в этот день.