Международный день таксиста 2025: когда отмечается, история и традиции

Наверное, каждому человеку хоть раз в жизни приходилось пользоваться услугами водителя. Для людей, занимающихся такой деятельностью, существует свой профессиональный праздник – Международный день таксиста, который в 2025 году отмечают во всем мире, в том числе и в России. В этой статье Клео.ру предлагает узнать об истории его возникновения, интересных традициях празднования, а также дает примеры оригинальных поздравлений.

История Международного дня таксиста

Возникновение праздника берет свое начало в далеком прошлом, в 1907 году, когда в Великобритании на дороги впервые вышли машины, оснащенные таксометрами. Это специальные приборы, которые осуществляют подсчет стоимости километража. По названию данного прибора и стали именовать таксистами извозчиков, которые управляли кэбами. Что до вопроса, какого числа отмечают День таксиста, то дата не меняется из года в год – это 22 марта.

Примечательно то, что появление первых такси на дорогах России также произошло в 1907 году, но после их деятельность была временно приостановлена в связи с революционными событиями. Повторное открытие службы такси в России произошло 21 июня 1925 года. Этот день российские водители также отмечают как праздник, но при этом не забывают и о Международном дне таксиста.

Во многих странах такси ассоциируется с характерным желтым цветом. Заслуга в этом принадлежит американцу Джону Хертцу, основателю знаменитой корпорации, названной по его фамилии. В свое время он придумал схему, согласно которой человек, желающий приобрести новый автомобиль, мог внести часть оплаты за него, отдав свою старую машину. Авто окрашивали в желтый и использовали в качестве такси для перевозки пассажиров. Данный ход оправдал себя – машины были видны издалека, поэтому люди, желающие воспользоваться услугами такси, могли остановить их на дороге, подняв руку. Впоследствии данную идею переняли и другие компании, ставшие также окрашивать автомобили в желтый цвет.

Стоит отметить, что в некоторых странах все же предпочли другие оттенки. Так, в Германии и ОАЭ такси имеют кремовый цвет, в Таиланде – розовый, в Гонконге – красный. В Лондоне решили оставаться верными классике и выбрать для такси черный тон.

В 20-х годах прошлого века был придуман еще один характерный символ для такси – обозначение "шашечками". Идею внедрили американские предприниматели, желающие сделать автомобили еще более узнаваемым. Вскоре символ стали применять и их конкуренты, а позже он распространился по всему миру.





Традиции празднования

Официально традиции для празднования Международного дня таксиста не установлены, хотя он и является довольно популярным и почитаемым торжеством. В семьях, где один или несколько членов являются таксистами, существуют свои традиции – это отмечать праздник за общим столом и дарить подарки виновнику торжества.

В логистических компаниях, где сотрудниками являются таксисты, зачастую проводятся корпоративы. В некоторых организациях 22 марта для таксистов повышается сумма чаевых. К примеру, такая традиция существует в компании Яндекс Go. Для водителя, которому пассажир оставил чаевые в этот день, их сумма увеличивается в два раза за счет компании.

На телевидении 22 марта принято транслировать кинокартины, где главными героями являются таксисты. Просмотр таких фильмов в этот день может стать отличной семейной традицией. Клео.ру предлагает вашему вниманию несколько таких картин:

"Таксист" Мартина Скорсезе, вышедший на экраны в 1976 году. Фильм повествует о судьбе ветерана, работающего в нью-йоркском такси после завершения войны.

"Ночь на земле" Джима Джармуша, картина создана в 1991 году. Фильм содержит пять историй таксистов, которые работают на разных континентах.

"Пятый элемент" Люка Бессона. Фильм, вышедший в 1997 году, рассказывает о таксисте, который по воле судьбы должен спасти от угрозы весь мир. Главную роль в нем сыграл неподражаемый Брюс Уиллис.

"Теория заговора" Ричарда Доннера. Жанр картины, созданной в 1997 году – детектив, а главную роль таксиста исполнил Мэл Гибсон.

Целая серия фильмов "Такси", вышедших на экраны в 1998-2018 года. Режиссером выступил Люк Бессон, а в центре сюжетов находятся французский таксист и его полицейский.





Поздравления для таксистов

Любому водителю будет приятно получить в этот день знаки внимания. Поздравления с Днем таксиста могут быть самыми разными и зависят от вашей фантазии. Клео.ру предлагает вам рассмотреть несколько таких идей:

Поздравление как человека будет зависеть от увлечений и предпочтений таксиста. К примеру, если ему нравится рыбалка, можно подарить соответствующие аксессуары.

Поздравление как профессионала можно сделать с помощью тематического презента, которым могут стать аксессуары для автомобиля, забавная статуэтка таксиста или миниатюрная модель авто.

Материальное поздравление – друзей можно порадовать определенной денежной суммой, врученной в красочном конверте. Если же вы воспользовались услугами малознакомого водителя в этот день и хотите его поздравить, можете оставить ему чаевые.





Подведем итог

Из этой статьи вы узнали, когда отмечают Международный день таксиста в 2025 году, как возник этот праздник и какие традиции с ним связаны. Если в вашем окружении есть такие водители, им будет очень приятно получить в этот день поздравления и знаки внимания.