Всемирный день поэзии 2025: история и традиции праздника

Быть поэтом – это величайший дар, а творения деятелей искусства радуют людей на протяжении многих веков. Чтобы отдать дань их творчеству, в свое время был учрежден такой праздник как Всемирный день поэзии, в 2025 году он будет отмечаться, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру предлагает узнать, как возник праздник, а также какие традиции с ним связаны.

Дата Всемирного дня поэзии в 2025 году

Дата праздника четко зафиксирована и отмечается каждый год 21 марта. День поэзии недаром проходит весной, в период, когда природа оживает и расцветает. Это лучшее время, чтобы ценители искусства почтили поэтическое слово. Примечательно то, что с определением даты связан некий факт. В начале XX столетия в Америке возникла идея праздновать День поэзии 15 октября. Данная дата должна была быть приурочена ко дню рождения Вергилия, известного поэта, жившего в эпоху Древнего Рима. Однако эта идея не нашла отклик в мировом сообществе, и в итоге была установлена другая дата – 21 марта.





История праздника

Появлению Дня поэзии и установлению его окончательной даты предшествовали следующие события. Идея учредить данный праздник первоначально возникла у поэтессы Тессы Суизи Уэбб в 1938 году. Его начали отмечать в штате Огайо, при этом дата была установлена 15 октября. Впоследствии праздник признали 38 штатов Америки и Мексика, к 1951 году он получил статус Национального дня поэзии.

В 1999 году ЮНЕСКО приняло решение рассмотреть вопрос о праздновании с целью объявить День поэзии международным. На 30-й Генеральной конференции, прошедшей в Париже, было уделено значительное внимание поэзии как инструменту для объединения людей, относящихся к разным культурам. В итоге праздник было решено отмечать 21 марта.





Традиции праздника: как можно отметить

Ценители культуры и искусства зачастую хотят провести этот день по-особенному и интересуются традициями, связанными с данным праздником. 21 марта – день, когда проводятся всевозможные тематические мероприятия. Они организовываются в театрах, музеях, библиотеках. Писатели и поэты могут представить свое творчество на поэтических концертах или фестивалях. Еще одна традиция – включение в программу мероприятий различных конкурсов и марафонов, где каждый желающий может прочесть стихи полюбившегося ему поэта. Зачастую 21 марта деятели искусства презентуют свои сборники стихов.

В России в наиболее крупных городах принято проводить литературные вечера, которые посещают известные поэты. В школах и ВУЗах организовывают викторины, мастер-классы и другие мероприятия, приуроченные к данной тематике. В библиотеках проводятся чтения стихов как известных поэтов, так и любителей данного жанра. Еще одна интересная традиция – экскурсии, во время которых проходят прогулки по местам, имеющим отношение к жизни знаменитых поэтов.





Подведем итог

Из этой статьи вы узнали, когда будут отмечать Всемирный день поэзии в 2025 году, как можно его отпраздновать, и какие традиции с ним связаны. Эта дата – отличный повод приобщиться к искусству и почтить творчество деятелей поэтического слова.