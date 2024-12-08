Международный день птиц 2025: история праздника, традиции и интересные факты

Как известно, птицы являются своеобразным символом весны, извещая о ее приходе. О важности пернатых в экологии знают и не устают говорить орнитологи. Исчезновение птиц в природе может привести к настоящей катастрофе и самым непредсказуемым последствиям для людей. Именно поэтому пернатые нуждаются в помощи и охране. Чтобы подчеркнуть их значение, в свое время был учрежден важный экологический праздник – Международный день птиц, который в 2025 году будут отмечать так же, как и в предыдущие годы. О его особенностях, истории и традиция расскажет Клео.ру в этой статье.

История праздника

Для людей, интересующихся жизнью пернатых, важно знать, какого числа отмечают День птиц. Дата праздника не меняется каждый год и установлена 1 апреля. Она была принята в связи с тем, что примерно в это время пернатые возвращаются в родные края после зимовки. О важности защиты птиц люди стали задумываться довольно давно. Согласно подсчетам орнитологов, около ста разновидностей пернатых пропало, начиная с XVII столетия, поэтому сохранность видов имеет большое значение для экологии.

Впервые праздник решили посвятить пернатым и отметить его в 1894 году в городе Ойл-Сити в Америке. Заслуга в организации данного мероприятия принадлежала местной учительнице биологии. Ее идею активно осветили в средствах массовой информации. Спустя какое-то время праздник стали массово отмечать не только во всей Америке, но и в Европе.

В 1902 году состоялась Международная конвенция по охране птиц, прошедшая в Париже. На ней была отмечена важность птиц в сельском хозяйстве. Идею об учреждении праздника поддержали больше десяти стран, а к 1906 году он стал отмечаться во многих государствах.

Важности охраны пернатых уделялось значительное внимание и в России. В период царского правления функция охраны птиц была отведена Русскому географическому обществу. В народе было принято отмечать праздник, выпекая сдобные изделия в виде жаворонков и строя домики для пернатых. Начиная с 1926 года, праздник стало принято отмечать каждый год. От традиций вынужденно отказались в военный период, но с 1948 года они возобновились.





Традиции праздника

В период СССР было принято проводить массовые мероприятия, приуроченные к данному празднику. В них были задействованы и взрослые, и дети. В настоящее время особых традиций не существует, внимание уделяется повышению осведомленности о проблемах пернатых, которые подвержены угрозе вымирания. Следует отметить, что ранее это происходило преимущественно вследствие естественного отбора, но на данный момент множество угроз создает человек.

1 апреля проходят многочисленные просветительские мероприятия, такие как лекции и открытые уроки в школах. В музеях организовываются выставки, посвященные птицам. Все неравнодушные к проблемам пернатых могут принять участие в субботниках, на которых проходит уборка водоемов, являющихся средой обитания пернатых. Каждый человек может изготовить своими руками кормушку или скворечник, повесить их на дерево и наполнить зернами. Также с этой целью организовываются мастер-классы. В семьях можно отметить праздник выпеканием сдобных жаворонков. Празднование Дня птиц в 2025 году подразумевает все данные мероприятия.





Интересные факты о птицах

С пернатыми связано множество интересных фактов, подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Совы наделены такой физиологической особенностью как неспособность двигать глазами. Чтобы рассмотреть что-то вокруг себя, они могут поворачивать голову до 270 градусов.

Наверное, мало кто знает, что ближайшим "родственником" динозавра является курица.

Серый попугай жако обладает отличной памятью и может запомнить более 1500 слов.

Новокаледонский ворон наделен способностью создавать для себя орудия труда, предназначенные для добычи пропитания.

Канарейки – настоящие помощники шахтеров, поскольку эти пернатые могут выявить утечку газа и предупредить работников шахты о данной опасности. Этой способностью птиц пользовались в прошлом. В настоящее время сигнализации в шахтах названы "канарейками".

Наиболее опасной птицей в мире считается казуар, который может убить, нанеся всего лишь один удар своими когтями в форме кинжала.





Подведем итог

Теперь вы знаете, когда празднуется Международный день птиц в 2025 году, и как можно его отметить. Данный праздник – дополнительный повод задуматься о том, какую важность пернатые имеют для экологии и о том, что их защите нужно уделять самое значительное внимание.