Всемирный день театра в 2025 году: история появления и традиции празднования

Ценители искусства и его деятели имеют возможность уделить особое внимание этой деятельности, отметив профессиональный праздник – Всемирный день театра, который пройдет и в 2025 году в различных странах. Это повод посетить многочисленные интересные мероприятия, насладиться искусством и отдать честь сотрудникам театра. В этой статье Клео.ру предлагает узнать, как появился этот праздник и о традициях, связанных с ним.

Когда отмечается Всемирный день театра

Многие люди, которые интересуются театральным искусством, интересуются, какого числа отмечают День театра? Дата праздника каждый год не меняется и установлена 27 марта. Поздравления в этот день принимают как артисты, так и любые другие деятели, имеющие отношение к данной сфере. Это режиссеры-постановщики, сценаристы, звукорежиссеры и даже гардеробщики.





История праздника

Первые театры возникли еще в эпоху античности, в Древней Греции. Упоминание об одной из первых театральных постановок относится к 534 году, когда ставилась пьеса поэта Феспида. Примечательно то, что сначала на сцене демонстрировались постановки в трагическом жанре, комедии появились значительно позже. Пьеса демонстрировалась лишь один раз. Театры вмещали огромное количество посетителей с разным уровнем достатка, а выступление актеров происходило в масках, чтобы из было видно издалека.

В эпоху Средневековья представителями народного искусства являлись бродячие артисты. К IX стали появляться религиозные театры, а светские сформировались в эпоху Ренессанса. Демонстрация постановок стала происходить в зданиях, а благодаря возможности экспериментов со звуком в Италии возникла опера.

В России первые отголоски театральных зрелищ связаны с язычеством, когда проводились всевозможные обряды, а народ развлекали скоморохи. Первый публичный театр был создан при Петре I, выступления ставились немецкой труппой. Во время правления его дочери Елизаветы театр становится похожим на тот, который зрители привыкли видеть в наши дни. В постановках были задействованы как заграничные, так и русские артисты, а роли отдавались представителям и мужского, и женского пола.

27 марта 1948 года в Праге впервые торжественно поздравили деятелей искусства. Мероприятие стало массовым и представляло собой массовое шествие представителей искусства. В 1957 году аналогичная дата была применена для открытия первого театрального сезона, состоявшегося в Париже. Однако сам праздник был обозначен как международный лишь в 1961 году, заслуга в его учреждении принадлежала такой организации как Международный институт театра.





Как отмечают День театра в разных странах

В эту дату принято проводить демонстрацию постановок, которые проходят бесплатно, организовываются выставки, тематикой которых является история искусства, всевозможные мастер-классы. Нередко устраиваются открытые дискуссии, на которых зрители могут обсудить значение театра в современности.

Задолго до наступления торжественного дня осуществляется подготовка к нему: разрабатывается репертуар театров, в который включают любимые зрителями премьеры. Многие театры дают возможности почитателям искусства принять участие в различных фестивалях. Также проводятся "капустники", в которых задействованы как знаменитые артисты, так и молодые таланты.

В России День театра прогнозируется отмечать в 2025 году глубокой ночью, когда будут проводиться интересные культурные мероприятия. Кроме того, традицией этого дня стало вручение специальной премии Олега Табакова деятелям, имеющим достижения в сфере культуры.





Подведем итог

Теперь вы знаете, когда будут отмечать Всемирный день театра в 2025 году, как появился этот праздник, какие традиции с ним связаны и какие мероприятия приурочены к нему. Этот день – отличный повод, чтобы приобщиться к искусству и посетить любимые театральные постановки.