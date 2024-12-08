Всемирный день мороженого 2025: когда празднуется и интересные факты о десерте

С наступлением жары многие хотят побаловать себя сладким рожком мороженого. В летнее время оно становится одним из самых популярных лакомств. Десерту даже был отведен особый праздник – Всемирный день мороженого, который предлагаем отметить в 2025 году. В этой статье Клео.ру расскажет о том, как появилось данное торжество, какие традиции его отмечания существуют в разных странах, а также интересные факты, связанные с мороженым.

Когда отмечается Всемирный день мороженого

Праздник имеет четко зафиксированную дату, которая не меняется из года в год. Праздник мороженого отмечают 10 июня. Считается, что дата приурочена к особому дню, который произошел еще в 1786 году и ознаменовался массовыми продажами мороженого в Соединенных Штатах Америки.





История праздника

Появление Дня мороженого связано с людьми, которые в свое время выступили инициаторами создания данного праздника. Ими стали Джерри Гринфилд и Бен Коэн, учредители американской компании Ben & Jerry’s. Бизнес по продаже мороженого был открыт друзьями в 1978 году и начался с открытия кафе, в котором реализовывалась данная продукция.

Изначально мужчины преследовали другую цель – заработать средства, чтобы купить грузовик и освоить профессию дальнобойщика. Однако кафе приобрело популярность среди посетителей, что способствовало разрастанию бизнеса. Спустя год после открытия заведения друзья решили устроить акцию и провести день, когда мороженое предлагалось посетителям абсолютно бесплатно. Примечательно то, что в итоге традиция распространилась не только по Америке, но и по всему миру.





Как отмечают День мороженого в разных странах

Праздник мороженого имеет как общие традиции празднования, так и те, что свойственны для какой-либо отдельной страны. Так, во всем мире проводят фестивали, посвященные данному десерту, производители в этот день организовывают дегустации, также распространены всевозможные тематические вечеринки, которые устраивают в кафе и других заведениях. Кроме того, в разных странах существуют свои собственные традиции:

В США производители мороженого устраивают бесплатные раздачи десерта. В частности, к числу таких компаний относятся Häagen-Dazs и Ben&Jerry's.

В Италии День мороженого посвящен особой разновидности этого десерта, известного под названием "джелато". В стране организовывают мастер-классы по его изготовлению, а также любой потребитель может принять участие в экскурсии, которые проводятся на фабриках по производству десерта.

В Японии в этот день устраивают дегустацию сортов мороженого, отличающегося необычным вкусом. К примеру, это десерт с привкусом саке, васаби ил морской еды.

В России распространены народные гуляния, дети могут принять участие в конкурсах рисунков. Кроме того, организовываются дегустации десерта и благотворительные акции.





Интересные факты о мороженом

Со сладким десертом связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Мороженое ввели в качестве обязательного блюда, которое должно присутствовать на инаугурациях американских президентов. Это произошло, начиная с 1813 года.

В городе Мерида, расположенном в Венесуэле, посетители могут отведать наибольшее количество вкусов мороженого, которых насчитывается 860. Это можно сделать, посетив кафе Heladería Coromoto. Благодаря этому данное заведение попало в Книгу рекордов Гиннесса в 1996 году.

В 1939 году был построен павильон "Мороженое" на ВДНХ, имеющий вид внушительного по размерам айсберга. Заслуга в создании данного проекта принадлежит архитектору Бельскому.

Оказывается, мороженое может стоить очень дорого. Самая высокая стоимость – у десерта Strawberries Arnaud, который можно купить за $1 400 000.

Если вы хотите закалиться, это можно сделать с помощью мороженого. Главное при этом – соблюдать умеренность, есть лакомство небольшими кусочками и не слишком быстро.

Профессия дегустатора мороженого подразумевает применение золотых ложек. Это обусловлено тем, что металл лишен запаха и вкуса.

В США десерту посвящен не только день, но и целый месяц – июль.

Согласно статистике, покупка мороженого происходит каждые три секунды. В числе стран-лидеров по потреблению десерта находится Америка, где на одного человека приходится порядка 20 кг лакомства в год. В России этот показатель составляет 4 кг.

В мире каждый год съедают порядка 15 млрд литров мороженого.





Итог

Всемирный день мороженого в 2025 году – это вкусный праздник, который вы можете отметить, отведав любимый десерт, приняв участие в фестивалях, дегустациях производителей, мастер-классах по изготовлению лакомства. Этот день – прекрасный повод, чтобы попробовать новый сорт мороженого с необычным вкусом.