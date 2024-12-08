Всемирный день донора крови 2025 — когда проходит и как участвовать

Спасение жизней других людей – благородное дело, к которому при желании может приобщиться каждый. Чтобы почтить такие поступки, которые порой можно приравнять к настоящим подвигам, был учрежден специальный праздник. Это Всемирный день донора крови, который в 2025 году будут отмечать, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории, особенностях и традициях.

Когда отмечается Всемирный день донора крови

Праздник имеет четко фиксированную дату и отмечается 14 июня каждый год. Переливание крови – важная процедура, помогающая в продлении человеческой жизни во время операций, людям, попавшим в катастрофы или потерпевшим стихийные бедствия. Именно поэтому и был учрежден День донора крови, чтобы отдать дань уважения тем, кто сдает кровь, а также, чтобы привлечь новых доноров.





История и цель праздника

Впервые День донора крови прошел в 2004 году, а дата его проведения, 14 июня, была выбрана для праздника, который основали впоследствии. Это произошло спустя год, когда в Женеве состоялась 58-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. Кроме того, дата 14 июня приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера, известного врача, получившего Нобелевскую премию за особые заслуги – открытие человеческих групп крови.

Целью создания праздника было и является привлечение как можно большего количества людей для сдачи крови на добровольных началах. Инициаторы Дня крови хотели донести до общества, насколько важны проблемы нехватки крови и как необходимо пополнять ее запасы, чтобы сохранить как можно большее количество жизней людей.

Ежегодно к празднику приурочена определенная тематика и выбирается лозунг, связанный с донорством. К примеру, в 2019 году им стал "Безопасная кровь для всех". Акцент был сделан на том, чтобы обеспечить необходимое количество "здоровой" крови во всем мире.

Традиции праздника заключаются в том, чтобы отдать дань уважения донорам и выступить с призывами пополнения их рядов. С этой целью проводятся всевозможные просветительские мероприятия, в частности, лекции, направленные на повышение образовательного уровня в области донорства. Также организовываются торжества, на которых отмечают и награждают людей, выступивших в качестве донора крови не менее 40 раз либо сдавшие плазму крови не менее 60 раз.





Как стать донором крови в России

В российском законодательстве возможность стать донором закреплена на законодательном уровне. Стать таким человеком могут следующие дееспособные лица:

граждане российской Федерации;

граждане другой страны, которые проживают в России не меньше чем год и находятся на ее территории на законных основаниях;

лица без гражданства, возраст которых составляет не менее 18 лет, с отсутствием противопоказаний к данной процедуре и прошедшие медобследование.

Для того, чтобы стать донором крови в России, необходимо придерживаться таких действий:

выбор медучреждения, в котором по вашему желанию будет осуществляться процедура сдачи крови;

прохождение обследования у профильного специалиста – трансфузиолога, делающего заключения и выдающего рекомендации;

запись на сдачу крови с использованием сайта или телефонной связи.

После этого провести подготовку к сдаче крови, что подразумевает следующее:

исключение приема спиртных напитков за 48 часов до процедуры;

обеспечение надлежащего отдыха не менее чем за 24 часа;

соблюдение определенной диеты, подразумевающей исключение из меню жареных, копченых, жирных блюд, молочной продукции, бананов и орехов. Кроме того, рекомендуется употреблять значительное количество воды;

отказ от курения в день проведения процедуры, а также обеспечение плотного завтрака.

Стоит учесть, что запрещается сдавать кровь женщинам в период менструации, это можно делать лишь спустя 5 дней после того, как она закончилась. Женщинам, перенесшим роды, кровь разрешается сдавать только через год. При этом должно пройти не менее чем три месяца после завершения кормления грудью. Также кровь нельзя сдавать в период плохого самочувствия.





В день проведения процедуры предусмотрены такие действия:

Необходимо обеспечить надлежащий запас времени, поскольку на процедуру отводится от 2 до 5 часов.

С собой необходимо взять паспорт, чтобы пройти регистрацию. Также обязательное условие – заполнение анкеты, в которой задаются вопросы о состоянии здоровья. Далее следует прохождение медосмотра.

Непосредственно перед сдачей крови рекомендуется выпить чай с сахаром и печеньем, чтобы поддержать общее состояние.

Забор крови осуществляют с помощью одноразовых стерильных материалов. Дополнительную кровь в количестве 20 мл у донора берут, чтобы провести лабораторные исследования.

После проведения процедуры необходимо обеспечить донору пребывание в спокойном состоянии на протяжении 10-15 минут. Повязка, которая накладывается после забора крови, снимается лишь спустя 3-4 часа. В этот день необходимо исключить физические нагрузки.

Донору выдается справка, дающая право на отдых в течение двух дней, при этом на работе их должны оплатить. Кроме того, положена компенсация средств на питание.

Стоит учесть, что существуют определенные нормы относительно того, как часто можно сдавать кровь. Для мужчин этот показатель составляет не более 5 раз в год, для женщин – не более 4 раз. При этом необходимо соблюдать временной интервал между процедурами, который составляет 60 дней.





Итог

Всемирный день донора крови в 2025 году – это праздник, предназначенный напомнить о том, какую благородную миссию выполняют люди, принимающие участие в этой процедуре. Если среди ваших знакомых есть доноры, не забудьте их поблагодарить от лица всех людей, которых им удалось спасти. Если же вы сами хотите стать донором, то этот день – прекрасный повод, чтобы сделать первый шаг в этом направлении.