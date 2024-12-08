День мебельщика 2025 — история и традиции праздника

Определенные профессии предназначены для того, чтобы привнести в жизнь людей дополнительный комфорт. К данной категории в полной мере можно отнести изготовителей мебели и всех тех, кто имеет то или иное отношение к процессу ее создания – дизайнеров, сборщиков. Профессионалам, задействованным в данной сфере, посвящен День мебельщика, который в 2025 году отметят, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и традициях праздника, а также интересные факты, о данной профессии.

Когда отмечается День мебельщика в 2025 году

Давайте узнаем, какого числа день мебельщика. Дело в том, что дата не является фиксированной и припадает на вторую субботу июня. В этом году праздник отметят 14 июня. Стоит отметить, что он не является официальным, но работники, задействованные в мебельной сфере, активно празднуют его.





История праздника

Прежде чем узнать, как и когда появился данный праздник, стоит привести исторические факты о мебели. Ее появление относится к глубокому прошлому, источники говорят о том, что к созданию скамеек и стульев первоначально стали прибегать египтяне. В основном данные предметы интерьера были довольно жесткими, исключение составляли лишь мягкие кресла, которые изготавливали специально для фараона. Декору мебели уделяли огромное значение, украшая ее золотом и резьбой. В качестве материалов для ее создания использовали мрамор, бронзу, дерево. Плетеные варианты изготавливали на востоке, применяя для этого тростник, веревки и кожу.

Производство мебели существовало и на Руси, людей, занимавшихся этим, называли ремесленниками. К обустройству изб подходили функционально, та или иная вещь изготавливалась преимущественно так, чтобы использоваться в нескольких вариантах.

Появление Дня мебельщика в России тесно связано с возникновением Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности в 1997 году. Целью создания данной организации была защита прав мебельщиков. Как известно, процесс производства связан с многочисленными рисками, к которым относятся и моменты, способные нанести вред здоровью человека. Именно Ассоциации и принадлежит заслуга в учреждении этого профессионального праздника.





Как отмечают День мебельщика

Отметить праздник могут не только производители мебели, но и все те специалисты, которые имеют то или иное отношение к данной сфере. К их числу относятся инженеры, художники, дизайнеры, монтажники, чья профессия, хоть и является смежной, но непосредственно влияет на процесс изготовления мебели.

Традиции праздника связаны с проведением всевозможных конкурсов и выставок, где демонстрируется мастерство и профессионализм мебельщиков и других людей, имеющих отношение к созданию этих предметов интерьера. Для специалистов это уникальная возможность поделиться своим опытом и перенять его у других, узнать о новых трендах, которые набирают популярности. На крупных производственных предприятиях устраивают корпоративы и проводят награждения особо отличившихся специалистов.





Интересные факты о профессии

С профессией мебельщика связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Своеобразным предшественником шкафа в Средневековье было углубление в стене, носившее название "армариум". Некоторые из таких приспособлений даже были снабжены дверцами. На Руси же прообразом шкафа был сундук. Примечательно то, что его использовали не только для хранения вещей, но и в качестве места для сидения и даже, чтобы спать на нем ночью.

Заслуга в появлении раздвижных шкафов, которые в наше время известны как шкафы-купе, принадлежит Бонапарту. Император очень ценил комфорт, поэтому в какой-то момент у него возникла идея прятать вещи за ширмами в garde-robe. Данное приспособление впоследствии получило название "скользящие шторки Наполеона".

Профессия мебельщика в наши дни требует специальной подготовки и знаний. Специалисты зачастую оканчивают профильное высшее учебное заведение, чтобы начать работу в данной сфере.

Работа мебельщика связана с вредом для здоровья, поскольку определенные материалы, используемые для изготовления предметов интерьера, содержат вредные вещества.

Перечень качеств, которые должны быть у мебельщика, довольно многочисленный. К ним относятся внимательность, терпение, наличие физической силы и технического склада ума, выносливость и скрупулезность. При этом специалисту в этой сфере пригодится фантазия, чтобы воплощать в жизнь те или иные дизайнерские идеи.





Итог

День мебельщика в 2025 году предназначен для того, чтобы отдать дань уважения специалистам, задействованным в этой профессии. Если такие имеются у вас в окружении, не забудьте поздравить их теплыми словами и дать понять, насколько ценен их труд.