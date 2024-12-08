День пивовара 2025: дата, история праздника, интересные факты о напитке

В жаркий летний день особенно приятно освежиться пенным напитком, который завоевал особую популярность во многих странах. Его создание – целая наука, которая позволяет получить множество вкусов и разнообразных сортов. Чтобы почтить людей, которые имеют непосредственное отношение к изготовлению данного напитка, был учрежден специальный праздник – День пивовара, который можно будет отметить в 2025 году. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории и традициях, а также приведет интересные факты, связанные с пивом.

Когда отмечается День пивовара в 2025 году

Для празднования Дня пивовара в России выбрана вторая суббота июня. Дата не является фиксированной, поэтому меняется каждый год. В 2025 году праздник пройдет 14 июня. К нему смогут приобщиться как профессионалы, имеющие отношение к данной отрасли, так и любители пенного напитка.





История праздника

День пивоваров появился относительно недавно, он возник лишь в 2003 году. Он не утвержден на государственном уровне и не является официальным, но его принято активно отмечать. Основание праздника произошло 23 января, а инициатива в его создании принадлежит Совету Союза российских пивоваров, который принял соответствующее решение в этот день в Санкт-Петербурге.

Профессия пивовара относится к одной из самых древних. Исторические источники свидетельствуют о том, что данный процесс осуществлялся в 11 тыс. до н.э. в Израиле, в 8 тыс. до н.э. в Гёбекли-Тепе. Однако стоит отметить, что эти сведения носят косвенный характер, а доподлинно об изготовлении пенного напитка говорят находки, относящиеся к 6 тыс. до н.э. и сделанные в Месопотамии.

Первоначально изготовлением пива занимались женщины. Для его создания использовали ячмень. Культура употребления напитка в давние времена существенно отличалась от современной. Пиво подавали в сосудах больших размеров и пили через соломинку. Технология изготовления напитка постепенно совершенствовалась, со временем стали прибегать к его фильтрации. Стоит отметить, что в древности напиток был более безопасным, чем обычная вода, поскольку последняя зачастую была загрязнена всевозможными отходами.

Рецепты пива распространялись, так, из Шумеры технология его изготовления проникла в Египет, а к 3000 годам до н.э. и в другие страны. Интересно то, что в Древней Греции и Древнем Риме напиток не был оценен по достоинству.

В Европу напиток проник в 3200-2500 годах до н.э. При его изготовлении прибегали к особой методике, используя для этого специально созданные ямы и добавляя в состав пива ягоды белены.





Что касается России, то процесс создания этого напитка также уходит в давние времена. О его употреблении известно с периода древних славян, для которых слова "пиво" и "пить" были аналогичными. Исторические источники впервые говорят о пенном напитке в берестяной грамоте №3, обнаруженной во время проведения раскопок Древнего Новгорода. В документе упоминается такое название как "перевар", что означает напиток, создающийся из пива и меда. Историки предполагают, что в VII-IX столетиях славяне занимались изготовлением напитка из ржи и проса. Применение ячменя распространилось позже – к X-XII столетиям. На Руси пивоварением занимались преимущественно монахи.

Производство пенного напитка в России началось в конце XVII столетия, первым местом для этого процесса стал завод, возведенный в Калуге. К началу XVIII столетия производство значительно расширилось, лишь в Москве в тот период насчитывалось порядка 200 заводов.

Традиции празднования Дня пивовара заключаются в проведении экскурсий, которые организовывают производители и в которых может принять участие любой желающий. Также в этот день проводят всевозможные развлекательные мероприятия: фестивали, конкурсы, марафоны.





Пивоварение как искусство и наука

Процесс пивоварения – это настоящая наука, а творческий подход, применяемый при изготовлении данного напитка, приближает это дело к искусству. Неповторимого вкуса удается достичь с помощью правильно и тщательно подобранных ингредиентов, к которым относятся вода, солодовые зерна пшеницы и ячменя, хмель, дрожжи.

Процесс пивоварения, которым руководствуются профессионалы, требует особого мастерства. Помимо выбора качественных ингредиентов прибегают к специальным технологиям, подразумевающим обработку и добавление того или иного компонента на разных этапах, применение профессионального оборудования. Процесс учитывает мельчайшие детали и тщательно контролируется.





Интересные факты о пиве

С пенным напитком связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Популярность пива в качестве спиртного напитка находится на первом месте. Что касается употребления, оно занимает третью позицию после воды и чая.

Рекорд по самому быстрому распитию пива поставил Стивен Петросино, который вошел в книгу рекордов Гиннеса, благодаря тому, что 22 июня 1977 года употребил 1 литр пенного напитка всего за 1,3 секунды.

Страна, лидирующая по количеству жителей, употребляющих пиво – Чехия, где на каждого человека приходится около 156 литров в год. После нее идет Ирландия, на третьем месте находится Германия.

Многие считают пиво очень калорийным напитком. Однако оно уступает по данному показателю яблочному соку, газированной воде с добавлением сахара и молоку.

Количество сортов и разновидностей напитка в мире насчитывается более 400.

Самое слабое по крепости пиво содержало лишь 0,2% спирта и было сварено в Германии в 1918 году. Самый крепкий напиток получил название "Змеиный яд", он включает в себя 67,5% спирта и изготавливается в Шотландии.

Для замерзания пива подойдет температура -2°C, которая влияет на большинство сортов. Если разморозить напиток, он остается пригодным к употреблению, однако утратит свои вкусовые свойства.

Исследования ученых говорят о том, что употребление напитка положительно сказывается на укреплении костей, а также уменьшает риск образования камней в почках на целых 40%.





Итог

День пивовара в 2025 году – это прекрасный повод порадовать себя освежающим пенным напитком и попробовать новые сорта. Однако при стремлении весело провести время стоит помнить об умеренности и не злоупотреблять спиртным, тогда праздник принесет вам удовольствие и приятные эмоции.