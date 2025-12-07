Всемирный день ананаса в 2025 году: история и интересные факты

К отдельной категории праздников, пользующихся особой популярностью, относятся те, которые посвящены продуктам. В их число входит и Всемирный день ананаса, который в 2026 году порадует любителей этого вкусного тропического фрукта. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления этого необычного торжества, о пользе фрукта для организма и об интересных фактах о нем.

Когда отмечают Всемирный день ананаса в 2026 году

Для празднования торжества установлена четко фиксированная дата – 12 марта. День ананаса в 2026 году – это отличный повод, чтобы приобрести сочный тропический фрукт и насладиться его вкусовыми качествами.





История Всемирного дня ананаса

Тропическое лакомство считается символом праздничного стола во многих странах. Бразилия является родиной ананаса, а в Европу он попал благодаря стараниям Христофора Колумба, который привез сюда фрукт в XV столетии после своего путешествия в Новый Свет.

Что касается России, то в этой стране ананас появился в XVIII столетии. Примечательно то, что фрукт воспринимали скорее как овощ, используя его для приготовления всевозможных солений и варки щей. При Екатерине II была предпринята попытка выращивания ананасов на территории России, она оказалась удачной, но в конечном итоге фрукт не прижился из-за сурового климата.

История появления праздника тесно связана с Гавайями, которые входят в число крупнейших поставщиков этого фрукта. Именно в гавайском научно-исследовательском институте был выведен новый сорт ананаса, событие состоялось 12 марта 1970 года. Впоследствии эта дата была выбрана для отмечания торжества, посвященного вкусному фрукту.





Польза ананаса для организма

Тропический фрукт обладает многочисленными полезными свойствами. Далее Клео.ру предлагает больше знать о них:

значительное содержание в составе витаминов, в частности, С, А, РР и практически всей группы В, а также таких микроэлементов как кальций, калий, фосфор, марганец, магний, железо, натрий;

низкая калорийность – на 100 г продукта приходится всего 52 ккал, благодаря чему его можно употреблять людям с избыточным весом;

низкий гликемический индекс, что делает возможным употребление фрукта людьми, страдающими сахарным диабетом;

содержание в составе бромелайна. Это фермент, благодаря которому в организме происходит расщепление белка. Бромелайн показан к употреблению людьми, у которых наблюдаются проблемы с пищеварением, низкая кислотность желудка. К другим полезным свойствам данного вещества можно отнести противовоспалительное и иммуностимулирующее действие;

высокое содержание клетчатки, употребление которой особенно показано при запорах и для улучшения перистальтики кишечника;

регулярное употребление фрукта снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;

содержание бета-каротина, благодаря чему ананас эффективен для профилактики воспаления дыхательных путей.





Интересные факты об ананасе

С этим вкусным и сочным фруктом связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

ученые утверждают, что ананас – это не просто фрукт, а несколько сросшихся между собой ягод;

на сегодняшний день количество известных сортов ананаса составляет порядка 60;

полное созревание ананаса происходит через 18-24 месяцев;

на Филиппинах ананас не только употребляют в пищу, его листья применяют, чтобы производить текстиль;

рекордсменом по размерам стал ананас, выращенный Кристиной Маккаллум, проживающей в Австралии, в 2011 году. Его вес составил 8,28 кг, а длина достигла 32 см;

существуют миниатюрные плоды ананаса, которые в диаметре не превышают 9 см. Такой необычный сорт выращивают в Южной Африке, фрукт характеризуется более сладким вкусом по сравнению с обычным и более резким ароматом.





Подведем итог

Всемирный день ананаса в 2026 году – это интересное торжество, посвященное вкусному тропическому фрукту. Устройте в этот день для себя кулинарный праздник и насладитесь потрясающими свойствами ананаса в любом виде, который вы предпочтете: свежем, консервированном, в составе пиццы или других блюд.