Всемирный день одуванчика 2026: значение и польза растения

Когда отмечают Всемирный день одуванчика в 2026 году. Что символизирует этот цветок и как его используют.

Праздники, посвященные растениям и цветам, характеризуются некой романтичностью и создают положительное настроение. Явным подтверждением тому является Всемирный день одуванчика, который в 2026 году направлен на то, чтобы сделать акцент не только на красоте, но и на пользе этого яркого желтого цветка. В этой статье Клео.ру расскажет об особенностях данного торжества, о значении и применении одуванчика, а также приведет интересные факты, связанные с ним.

Когда отмечают Всемирный день одуванчика в 2026 году

Праздник в честь этого цветка, похожего на осколок весеннего солнца, ежегодно отмечают 13 мая. Его дата остается неизменной из года в год. Именно в это время в средней полосе России и начинают появляться первые цветы.

История появления торжества имеет французское происхождение. В этой стране одуванчик пользуется особой популярностью, жители используют его для приготовления варенья, салатов, супов и даже хлеба. Корни растения применяют для изготовления бодрящего напитка. В наши дни Всемирный день одуванчика активно отмечается во Франции. Жители страны облачаются в мантии желтых и зеленых оттенков, торжество сопровождается приготовлением салатов, ингредиентами которых являются листья одуванчика и копчености.

Праздник прижился и в других странах, для многих из них свойственны особые традиции отмечания. Так, в Бельгии из цветков одуванчика варят пиво, также растение применяют для приготовления варенья, меда и прочих блюд, которые в этот торжественный день продают на рынках и ярмарках. Американцы в этот день применяют цветок не только для проявления своих кулинарных талантов, но и используют его в качестве украшения нарядов, располагая цветки в петельках пиджаков. В 2026 году День одуванчика также будет сопровождаться традициями, характерными для этого праздника.

Значение одуванчика

Яркий желтый цветок с давних времен ассоциировался с солнечными лучами, приходом весны и жизненной силой. Когда цветок превращался в пушистый белый шар, он символизировал собой быстротечность времени. Придавалось одуванчику и еще одно значение – стойкость и способность выжить в любых условиях. Этому находится вполне логичное обоснование, учитывая умение одуванчика прорастать сквозь асфальт и практически мгновенно восстанавливаться. Кроме того, одуванчик – удивительно пунктуальный цветок, раскрывающийся рано утром (около шести часов) и сворачивающий свои лепестки в послеобеденное время (около трех дня).

Красивому желтому цветку посвятил свою повесть всемирно известный писатель Рэй Брэдбери, дав ей соответствующее название – "Вино из одуванчиков". В данном произведении автор прибегает к метафоре – напиток обозначает своеобразный способ законсервировать" лето, чтобы в зимний период иметь возможность ощутить его тепло.

Польза одуванчика

Все части растения чрезвычайно полезны и задействуются в разных отраслях медицины. К наиболее известным полезным свойствам одуванчика относятся следующие:

  • стимуляция активной выработки желудочного сока, благодаря чему растение улучшает моторику желудочно-кишечного тракта и широко применяется в гастроэнтерологии;
  • желчегонные, обволакивающие, спазмолитические, слабительные свойства. Это обусловлено тем, что растение влияет на все пищеварительные железы;
  • способность оказывать укрепляющее воздействие на стенки кровеносных сосудов;
  • положительное влияние на обменные процессы в организме, снижение уровня сахара в крови;
  • противовоспалительное действие;
  • использование в косметологии для улучшения состояния кожи.

Интересные факты

В праздник одуванчика будет не лишним узнать интересные факты, связанные с этим цветком. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

  • Некоторые разновидности этого растения содержат в составе каучук, поэтому применялись для изготовления резины.
  • Одуванчик – очень живучий цветок, который может восстановиться даже в том случае, когда его корневая система сильно повреждена.
  • Семена растения могут пролетать сотни километров перед тем, как они упадут в почву.
  • В период Второй Мировой войны обжаренные корни одуванчиков выступали альтернативой кофе для немецких солдат. Напитки действительно очень похожи по своим вкусовым свойствам.

Итог

Всемирный день одуванчика в 2026 году – это интересный и необычный праздник, посвященный яркому желтому цветку и предназначенный напомнить о его полезных свойствах. Обязательно воспользуйтесь уникальной возможностью включить растение в состав разнообразных блюд, ведь сезон его цветения всячески располагает к этому.

Ульяна Володская

Журналист

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

