День водолаза в России 2026: история и традиции праздника, особенности профессии

Работа водолаза требует стальной выдержки и сложной подготовки. В 2026 году День водолаза в России станет отличным поводом поздравить всех, кто выбрал эту непростую и важную профессию. В этой статье Клео.ру расскажет о том, как появился этот праздник, какие традиции он имеет, а также об особенностях данной профессии.

Когда отмечают День водолаза в России в 2026 году

У праздника фиксированная дата – 5 мая. В 2026 году российские водолазы традиционно отметят свой день именно в это время. Праздник не закреплен на законодательном уровне, но все причастные с удовольствием его отмечают. Это неудивительно, учитывая значимость и сложность такой работы, поэтому все специалисты заслуживают особого уважения и теплых поздравлений.





История и традиции праздника

Появление праздника водолаза связано с определенным историческим событием – основанием Кронштадтской водолазной школы. Это произошло 5 мая 1882 года (по старому стилю 23 апреля). Впоследствии эта дата была выбрана при учреждении профессионального торжества.

Кронштадтская школа имела важное значение, в ней обучались подводному плаванию, проводились исследования и испытания, производилось оборудование, предназначенное для погружения. Подготовка водолазов в данном учебном заведении осуществлялась как для военно-морского флота, так и для гражданских целей, например, для поднятия затонувших кораблей. В круг обязанностей водолазов на протяжении существования данной профессии входило обслуживание подводных объектов, создание и кораблей и ремонтные работы на них, спасение людей. Профессия не утрачивает своей актуальности и в наши дни и является поистине незаменимой.

День водолаза сопровождается особыми традициями, свойственными для данного торжества. В ведомствах, где трудятся представители этой профессии, звучат поздравления для ветеранов и работающих сотрудников, проводятся награждения грамотами, медалями, подарками. Также устраивают спортивные состязания, в которых принимают участие водолазы, организовывают концерты и другие культурные мероприятия.

Особые традиции свойственны для определенных регионов страны. К примеру, в Калининградской области праздник, прошедший в 2024 году, сопровождался историческим погружением. На водолазов одели шлем Никонова – деталь, характерную для снаряжения подводников XVIII столетия. Приспособление представляет собой бочку из дерева, оснащенную смотровым окошком. Подача воздуха осуществляется через кожаный шланг. Также в экипировке водолазов тех времен присутствовали ботинки весом 8 кг каждый. Другие сотрудники демонстрировали костюмы, появившиеся в XIX веке, вес которых составлял порядка 50 кг. В подобном снаряжении крайне трудно удержать равновесие на суше, поэтому присутствующие на празднике смогли воочию убедиться в том, насколько сложной является такая работа.





Кто такие водолазы и чем они занимаются

В этот праздник будет не лишним знать, что собой представляет профессия водолаза, и чем они занимаются. Работа данных специалистов связана с выполнением боевых задач на море. Помимо этого, они задействованы в обслуживании различных объектов под водой, устраняют аварии на них и спасают людей.

Водолазы работают не только в военно-морском флоте, но и в МЧС, а также в службах городского хозяйства. К числу их обязанностей относятся такие работы:

строительство нефтяных платформ, портов, обслуживание данных объектов;

обнаружение снарядов, оставшихся под водой со времен войны, и их разминирование;

очистительные работы на пресных водоемов в преддверии купального сезона;

проведение спасательных операций под водой;

обучение навыкам погружения других людей;

исследование подводного мира.

Людям, заинтересовавшимся, как стать водолазом, и что для этого нужно сделать, необходимо пройти специальное обучение, по завершении которого выдается диплом либо аттестат. Продолжительность такого обучения будет зависеть от специализации, которую хочет получить человек, и от уровня его квалификации. В программу включены теоретическая и практическая части, подразумевающие освоение основ гидродинамики, физиологии, техники погружения, безопасности. На практике будущие водолазы тренируются на открытой воде и в бассейне под наблюдением инструкторов.

Получить соответствующее образование можно в высших учебных заведениях, занимающихся подобной специализацией, а также на курсах профессиональной подготовки, которые проводят учебные центры, имеющие необходимую лицензию. Перед поступлением на обучение необходимо пройти медкомиссию, для гражданских водолазов обязательно наличие военного билета. Медосмотры проводятся и при поступлении на работы, а также регулярно во время ее выполнения.





Особенности профессии

Работа под водой относится к категории самых сложных, поскольку она происходит в условиях практически нулевой видимости и сопряжена с постоянными рисками. Стать водолазами могут только представители мужского пола, для женщин она находится под запретом.

Такие специалисты должны обладать не только профессиональными навыками, но и определенными личностными и физическими качествами. К их числу относится спокойный характер, способность принимать взвешенные решения в экстренных ситуациях, стрессоустойчивость, выносливость, внятная речь, хороший слух и зрение, ответственность, самообладание, коммуникативность, способность работать в команде, готовность постоянно совершенствовать свои навыки и получать новые знания.





Интересные факты о водолазах

С подводными работами и профессией водолаза связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

Первые погружения под воду происходили еще в IV столетии, когда псковичи ныряли в водоемы с тростниковыми трубками во рту, чтобы спрятаться от сборщиков налогов.

Знаменитая школа в Кронштадте, учрежденная в 1882 году, стала первым в мире подобным учебным заведением.

В 1889 году впервые была изобретена схема телефонной связи под водой. Заслуга в ее создании принадлежала мичману Колбасьеву.

В 1900 году появился первый прибор, позволяющий контролировать состояние водолазов. Также в этом году Кронштадтская школа была удостоена бронзовой медали и диплома, когда она представила свою технику на Международной промышленной выставке, прошедшей в Чикаго.





Итог

День водолаза в России в 2026 году – это значимый праздник, направленный на то, чтобы подчеркнуть важность этой профессии и отдать дань уважения ее представителям. Если такие люди есть в вашем окружении, обязательно поздравьте их с этим важным для них торжеством.