Международный день медицинской сестры 2026: история праздника и поздравления

Профессии, связанные с сохранением здоровья людей и спасением их жизни, пользуются особым почетом и уважением. К данной сфере деятельности причастны не только врачи, но и их главные помощницы, относящиеся к среднему медперсоналу. В их честь был учрежден особый праздник – Международный день медицинской сестры, который в 2026 году смогут отметить все представительницы данной профессии. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления и традициях торжества, о значении профессии, а также приведет примеры оригинальных поздравлений.

Когда отмечают Международный день медицинской сестры в 2026 году

В разных странах мира торжество ежегодно отмечают в один и тот же день – 12 мая. На протяжении многих лет дата праздника остается неизменной. Не станет исключением и 2026 год, День медсестры также отметят 12 мая. Торжество будет сопровождаться вручением наград представительницам данной профессии, и проведением всевозможных образовательных мероприятий.





История и традиции праздника

Возникновение праздника связано с определенной исторической личностью, оставившей значимый след в развитии медицины. Ею стала женщина, стоявшая у истоков создания службы сестер милосердия – Флоренс Найтингейл. Помощь больным стала делом всей ее жизни. Флоренс появилась на свет в 1820 году 12 мая в состоятельной семье аристократов. Родители дали ей прекрасное образование и возлагали на нее большие надежды. Однако девушка не оправдала их ожиданий и приняла решение стать сестрой милосердия. Поддержки от близких она не получила, поскольку в период XIX столетия данная профессия не относилась к числу популярных и престижных.

Тем не менее, Флоренс занималась любимым делом во время путешествий по разных странах. Она помогала больным, и в итоге все же получила разрешение от родителей на получение медобразования в Германии. В 1853 году она стала управлять частным медицинским учреждением, расположенным в Лондоне. Заведение оказывало помощь всем обращающимся в него людям, вне зависимости от того, к какому сословию они принадлежали.

Впоследствии Найтингейл отправилась оказывать помощь раненым военным, принимавшим участие в Крымской войне. Именно ей принадлежала заслуга во введении четких санитарных норм при уходе за больными даже в полевых условиях. Благодаря ее стараниям смертность в госпиталях была сокращена с 42,7 до 2,2 процентов. Флоренс удалось выстроить слаженную работу всех английских госпиталей, находящихся в Крыму. По возвращении в Великобританию ее признали национальной героиней.

Дальнейшая деятельность Найтингейл заключалась в создании в Лондоне школы сестер милосердия, ставшей первой. Впоследствии подобные учреждения стали открывать по всему миру, а сестринское дело стало очень популярным.





В 1965 году был учрежден праздник медсестры. Инициатива в выборе его даты исходила от Международного совета медсестер, выдвинувшем предложение взять за основу день рождения Флоренс Найтингейл – 12 мая. Решение об утверждении этой даты было принято в 1974 году. Тогда окончательно определились, какого числа отмечать День медицинской сестры, в 2026 году будут руководствоваться той же датой.

В России возникновение сестринского дела связано с именем Петра I. Правитель издал указ, в соответствии с которым монахини должны были оказывать помощь больным при госпиталях. Впоследствии документ был отменен Екатериной II, однако спустя несколько десятилетий врачи обратились к властям с просьбой вернуть сестер милосердия в штат. Их предложение удовлетворили, и помощницы возобновили свою работу.

К началу Первой мировой войны на полях сражений оказывали помощь не только обычные женщины, но и представители знати, в том числе и императрица Александра Федоровна вместе со своими дочерьми. В СССР в 1930-х годах создали единую систему подготовки медицинских сестер, а по прошествии нескольких лет специалистов обучали в образовательных учреждениях, численность которых составляла порядка тысячи. К празднованию Международного дня медсестры в России приобщились в 1993 году.

В настоящее время традиции праздника медсестры имеют как международный, так и региональный масштаб. Одно из самых значимых событий – награждение представительниц профессии медалями имени Флоренс Найтингейл, которые присуждаются Международным комитетом Kрасного Kреста. Церемонию проводят раз в два года. Данная награда имеет статус смой высшей для медсестер, она была выдана по всему миру более чем 1300 сотрудникам.

Кроме того, торжество сопровождается такими образовательными мероприятиями как круглые столы, семинары, конференции. Представители профессии могут принять участие в тематических конкурсах, а все желающие посетить выставки, посвященные медицинскому делу. Праздник отмечается и в медучреждениях, где руководство устраивает собрания, посвященные торжеству, и сопровождает их вручением грамот и памятных подарков.





Значение профессии медицинской сестры сегодня

В современном мире профессия медсестры является очень востребованной и пользуется большой популярностью. К непосредственным обязанностям таких специалистов относится оказание помощи врачам при проведении различных манипуляций, подготовка пациентов к операциям, уход за больными, сбор анализов, дезинфицирование инструментов.

Получить образование медсестры можно в специализированных колледжах. Для выполнения функций главной медсестры требуется наличие диплома о высшем медобразовании. Осуществлять свою работу специалисты могут в поликлиниках, больницах, амбулаториях, госпиталях, домах престарелых, пансионатах, санаториях, в учебных заведениях, реабилитационных центрах, на спа-курортах, а также оказывать свои услуги на дому. Период пандемии COVID-19 показал, насколько важной является профессия медсестры, и как необходимы такие специалисты.





Как поздравить медицинскую сестру

В свой профессиональный праздник любой медсестре будет приятно услышать теплые слова в свой адрес. Клео.ру предлагает вашему вниманию примеры таких поздравлений:

"Дорогие медсестры, вас можно сравнить с настоящими ангелами на земле! Благодаря вашей доброте и усилиям при уходе за пациентами вы сохраняете их здоровье и спасаете жизни. Пусть их благодарность будет искренней и неподдельной, а ваши старания окупаются сторицей!"

"С Днем медсестры! Ваше терпение к пациентам является безграничным, а забота поистине материнской! Позвольте выразить вам благодарность за ваш ежедневный труд, тепло и душевность! Желаю всегда чувствовать любовь от близких, удачи и вдохновения в работе!"

"С профессиональным праздником! Желаю гармонии и баланса между вашей работой и личной жизнью, неконфликтных пациентов, крепких нервов и положительных эмоций!"





Подведем итог

Международный день медицинской сестры в 2026 году – это важный праздник для всех представительниц этой благородной профессии. Если они есть среди ваших знакомых, обязательно произнесите теплые слова в их адрес и подчеркните, что их труд поистине неоценим.