День Звёздных войн в 2026 году: история и как отмечают фанаты

Кинофраншиза Джорджа Лукаса давно перестала быть просто серией фильмов, превратившись в масштабное культурное явление. История о далекой галактике объединила миллионы людей разных поколений, создав вокруг себя огромное сообщество единомышленников. Популярность вселенной оказалась настолько высокой, что поклонники выделили в календаре отдельную дату, чтобы ежегодно отмечать свой интерес к этой истории. Разберемся, какого числа будет День Звёздных войн в 2026 году, а также подробнее изучим историю возникновения этого праздника.

Когда отмечают День Звёздных войн в 2026 году

Главной датой празднования Дня Звёздных войн считается 4 мая. В 2026 году она приходится на понедельник.

Этот день был выбран не случайно. Он обусловлен игрой слов: начало легендарной фразы "Да пребудет с тобой Сила" ("May the Force be with you") созвучно "четвертому мая" в английском языке (May fourth).

Помимо начала майского месяца, в фанатской среде сохраняет свою значимость 25 мая. Именно в этот день в 1977 году состоялась премьера первого фильма "Звёздные войны: Новая надежда". Если 4 мая считается днем фанатского креатива и каламбуров, то 25-е число месяца воспринимается как историческая годовщина, связанная с фактическим рождением легендарной киновселенной.





История праздника

История возникновения фразы не связана с официальными решениями студий. В основе праздника лежит политический каламбур. Впервые фраза "May the Fourth Be With You" появилась в британской прессе 4 мая 1979 года. В этот день в газете "London Evening News" было напечатано поздравление для Маргарет Тэтчер, которая заняла пост премьер-министра Великобритании.

Долгое время после этого каламбур оставался исключительно на локальном и неофициальном уровне. И даже в сообществе фанатов киновселенной он не получил широкого распространения. Ситуация изменилась 4 мая 2011 года. В этот день в Торонто в кинотеатре Underground Cinema прошла первая масштабная организованная встреча. Программа включала конкурс костюмов и показ фанатских короткометражек.

После того как компания Disney выкупила киностудию Lucasfilm в 2012 году, было принято решение придать празднику официальный статус. Корпорация оценила масштаб фанатского движения и стала использовать эту дату для крупных анонсов и коммерческих мероприятий.

То, что начиналось как газетная политическая шутка, превратилось в глобальный маркетинговый и культурный инструмент, который сегодня лишь набирает популярность.





Традиции празднования во всем мире

В странах Европы и американского континента День Звёздных войн превратился в масштабное мероприятие, где коммерческие интересы органично смешиваются с фанатским творчеством.

Как правило, основные активности сосредоточены в нескольких направлениях:

Тематические мероприятия в парках . Студия Disney традиционно обновляет программы в своих развлекательных центрах. К 4 мая приурочивают запуск новых аттракционов и ночные шоу.

. Студия Disney традиционно обновляет программы в своих развлекательных центрах. К 4 мая приурочивают запуск новых аттракционов и ночные шоу. Анонсы . Кинокомпании и игровые студии стараются приурочивать выпуск своей продукции к определенным памятным датам. Для франшизы ЗВ ею стал 4 мая. Например, в 2026 году ожидается показ заключительного эпизода анимационного сериала "Дарт Мол: Повелитель теней".

. Кинокомпании и игровые студии стараются приурочивать выпуск своей продукции к определенным памятным датам. Для франшизы ЗВ ею стал 4 мая. Например, в 2026 году ожидается показ заключительного эпизода анимационного сериала "Дарт Мол: Повелитель теней". Косплей и благотворительность . Участники сообществ, таких как "501-й легион", проводят парады в детализированных костюмах. Эти шествия часто носят социальный характер. Участники сообщества собирают средства для различных благотворительных целей.

. Участники сообществ, таких как "501-й легион", проводят парады в детализированных костюмах. Эти шествия часто носят социальный характер. Участники сообщества собирают средства для различных благотворительных целей. Скидки и акции. Цифровые платформы и магазины специальной атрибутики запускают масштабные распродажи. Скидки на товары по вселенной Звёздных войн достигают 70–80%.

В России и других странах постсоветского пространства праздник не имеет массового охвата. Здесь он остается событием "для своих" и проходит в формате фанатских мероприятий, встреч в тематических барах, закрытых кинопоказов для отдельных групп зрителей или небольших турниров по саберфайту – фехтованию на световых мечах.





Интересные факты

Необычному празднику присущи необычные события. Например:

Космический сеанс . В 2015 году астронавты на борту МКС официально отметили 4 мая, устроив коллективный просмотр фильмов. Это вывело празднование на новый уровень – за пределами родной планеты.

. В 2015 году астронавты на борту МКС официально отметили 4 мая, устроив коллективный просмотр фильмов. Это вывело празднование на новый уровень – за пределами родной планеты. Рекорды Гиннесса . Масштабные шествия косплееров в этот день несколько раз попадали в книгу рекордов. Эксперты зафиксировали эти встречи как самые массовые мероприятия в мире, посвященные лишь одной кинофраншизе.

. Масштабные шествия косплееров в этот день несколько раз попадали в книгу рекордов. Эксперты зафиксировали эти встречи как самые массовые мероприятия в мире, посвященные лишь одной кинофраншизе. Гастрономические особенности . В парках Disney 4 мая продают "синее молоко" – напиток, который появлялся в одном из эпизодов саги. Огромные очереди за этим коктейлем подтверждают, что фанаты готовы платить за материальное воплощение элементов киновселенной.

. В парках Disney 4 мая продают "синее молоко" – напиток, который появлялся в одном из эпизодов саги. Огромные очереди за этим коктейлем подтверждают, что фанаты готовы платить за материальное воплощение элементов киновселенной. Цифровые пасхалки . Этот праздник стал значимым для IT-гигантов. Крупные поисковики и социальные сети в этот день меняют алгоритмы или дизайн интерфейса, если пользователь вводит тематический запрос.

. Этот праздник стал значимым для IT-гигантов. Крупные поисковики и социальные сети в этот день меняют алгоритмы или дизайн интерфейса, если пользователь вводит тематический запрос. День реванша. Популярность даты 4 мая привела к появлению праздника-спутника. Поклонники "темной стороны" закрепили за следующим днем, 5 мая, именуя его "Месть Пятого". Это отсылка к эпизоду "Месть ситхов".





Итог

В 2026 году День Звёздных войн будет праздноваться 4 мая. Его история показывает, как обычный каламбур может превратиться в крепкую международную традицию. Несмотря на отсутствие официального статуса, этот праздник продолжает объединять людей разных профессий и возрастов. Для миллионов фанатов по всему миру он может стать поводом, чтобы пересмотреть любимые эпизоды.