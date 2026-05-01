День радио в России в 2026 году: история и традиции праздника

Развитие высоких технологий началось именно с систем связи. В 2026 году День радио в России объединит всех профессионалов, которые обеспечивают нас информацией и общением, напоминая о важности их непростого труда.  В этой статье Клео.ру расскажет об истории изобретения радио и возникновения данного торжества, традициях его празднования, а также интересные факты о радио.

Когда отмечают День радио в России в 2026 году

Дата праздника связана с определенным историческим событием – демонстрацией первого приемника в 1895 году 7 мая. Исторический выбор даты сохранился и по сей день. Поэтому легко запомнить, какого числа День радио в 2026 году – праздник традиционно отмечается 7 мая.

История изобретения радио

История возникновения изобретения, ставшего чрезвычайно важным для людей и изменившим их жизнь. Это связано с появлением возможности преобразования речи в электромагнитные волны. Заслуга в этом открытии принадлежала Александру Попову, известному ученому, который в 1895 году 7 мая (25 апреля по старому стилю). В этот день исследователь представил вниманию коллег на собрании физико-химического общества приемник, который он сам собрал. Прибор отличался тем, что на него можно было сделать запись электрических колебаний, образовавшихся из-за разряда молнии. При этом данный процесс можно было осуществить на удаленном расстоянии, не прибегая к проводам.

Как появился праздник

В честь легендарного изобретения Александра Попова уже в XX столетии 7 мая начали праздновать День радио. Целью торжества было отдать дань уважения людям, чья деятельность была связана с этой сферой. Первое массовое отмечание состоялось в 1925 году, и было приурочено к тому, что с момента изобретения радио прошло 30 лет. Официально праздник был утвержден в 1945 году соответствующим постановлением Совнаркома. Очередной документ, посвященный данному торжеству, был принят 1 октября 1980 года. Им стал указ Президиума Верховного Совета СССР, в соответствии с которым дата 7 мая вошло в календарь профессиональных дат, и было обозначено как ежегодный праздник. В 2026 году День радио отметят этого же числа этого месяца.

Традиции празднования

Торжество, посвященное изобретению радио, сопровождается разнообразными традициями отмечания, имеющими тематический характер. К примеру, в ННГУ им. Н.И. Лобачевского на радиофизическом факультете устраивают день открытых дверей. Посетить мероприятие и увидеть торжественную программу могут все выпускники данного учебного заведения, окончившие его в прошлых годах.

В Таганрогском "радиотехе" праздник имеет масштабный характер, его отмечают во всем вузе. Традицией этого дня является организация концерта и вечер встреч участников студенческого клуба. В МФТИ проводится конкурс изобретений, в котором могут принять участие все желающие студенты, проходящие обучение на факультете радиотехники и кибернетики.

В Рязанском радиотехническом государственном университете праздновать торжество начинают в ночное время. Отмечание начинается еще в ночное время, когда студенты устраивают торжественное шествие вокруг памятника Попову. Учащиеся совершают символический обмен радиолампами, раскрашенными в разные цвета, а также произносят шуточные приветствия, звучащие как "Попов воскрес!" и "Воистину Попов!".

Томский институт радиотехники имеет традицию совершать торжественный ход по городским улицам. Мероприятие завершается выбрасыванием с верхнего этажа общежития, в котором проживают студенты, телевизоров, компьютерных деталей, приемников, которые уже отслужили свой срок. Такое действие носит символический характер и ассоциируется с постоянными усовершенствованиями в сфере технологии и с тем, что на место устаревшим приборам приходят новые.

Интересные факты о радио

С радиосвязью связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

  • Радиопередачи в России, в которых звучал человеческий голос, впервые стали передавать в 1919 году из Нижегородской радиолаборатории. До этого момента люди могли слышать из эфира лишь азбуку Морзе.
  • В разных городах страны радиопередачи стали звучать, начиная с 1920-х годов. Регулярный характер вещание приобрело в 1924 году.
  • В Советском Союзе радио пользовалось огромной популярностью. При школах и высших учебных заведениях организовывали кружки радиолюбителей, также энтузиасты уделяли много времени самостоятельному сбору приемников, прибегая к кустарным способам.
  • Юрий Левитан – самый известный диктор в СССР, работающий с 1931 года на Всесоюзном радио. Именно ему была дана честь сообщить жителям страны о столь значимом событии как взятие Берлина.
  • Именно СССР первым стал вещать с помощью радио в западные страны. Это произошло в 1929 году, когда на станции "Голос России" заговорили на иностранных языках. На Западе стали вещать на русском языке намного позже, этим занимались такие станции как "Голос Америки" и "Радио Свобода".
  • Кардинальные изменения в российской сфере радиовещания произошли в 1990-е годы, когда появилось множество музыкальных станций. При этом информационное направление также не утратило своей популярности. Радио продолжает существовать даже после того, как появился интернет.

Итог

День радио в России в 2026 году – это значимый праздник для специалистов, работающих в этой сфере, для преподавателей и учащихся высших учебных заведений. Торжество отмечается масштабно, а все интересующиеся радиосвязью могут принять участие в тематических мероприятиях и узнать для себя что-то новое.

Ульяна Володская

Журналист

 

