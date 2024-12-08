Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: история и традиции праздника

У православных верующих существует особая традиция – день поминовения умерших. Одной из таких дат является Дмитриевская родительская суббота, которая в 2025 году предусмотрена в церковном календаре. Она приурочена ко дню памяти Димитрия Солунского, святого великомученика, и имеет свою историю происхождения. Об этом, а также о традициях этого праздника расскажет в своей статье Клео.ру.

Когда Дмитриевская родительская суббота в 2025 году

Если вы хотите почтить память своих умерших родственников, вам следует уточнить, какого числа Дмитриевская родительская суббота в 2025 году. Дата является неизменной из года в год и выпадает на 1 ноября. В этот день верующие уделяют внимание молитве об усопших близких людях и посещают храм.





История и смысл Дмитриевской субботы

Православное торжество обязано своим появлением Димитрию Солунскому, именно в его честь и назван данный праздник. Святой великомученик проживал в III-IV столетиях, он считался покровителем князя Дмитрия Донского, получившего известность благодаря победе над татаро-монголами в 1380 году. Когда военачальник вернулся с Куликова поля, он отдал повеление каждый год чтить память русских воинов, которые полегли в битве и совершал заупокойные богослужения каждый год. Датой для установления такой поминальной субботы князь выбрал канун собственных именин, благодаря чему суббота была названа Дмитриевской.

Как день поминовения усопших эта дата стала известна на Руси, начиная с XV столетия. В эту поминальную субботу был установлен обычай молиться обо всех умерших христианах. Именно в этом и заключается главный смысл праздника. Он соответствует одной из основных христианских традиций, согласно которым жизнь получает продление после смерти. Как принято считать в православии, душа окончательно уходит из мира живых людей спустя 40 дней. Однако молитвы об усопших продолжают читать, чтобы души умерших обрели свое место в раю.





Как проводят Дмитриевскую субботу

Поминовение усопших в 2025 году будет связано с давними православными традициями. Священнослужители считают, что усопшие не нуждаются в поминальном столе, хоть это и является благочестивой традицией. Главное, чему следует уделить внимание в этот день – молитва. В храмах Дмитриевская суббота сопровождается заупокойными службами, которые стоит посетить верующим. При этом не следует забывать и о домашней молитве. В церквях в этот день принято ставить свечи за упокой душ. Также можно поставить свечу и за здравие близких людей. Кроме того, можно подать записки с именами умерших, которые будут упоминаться священниками во время службы и молитвы на Дмитриевскую субботу. Будет не лишним причаститься в этот день в храме. Если такой возможности нет, можно уделить время чтению Псалтиря по усопшим дома.

Среди верующих распространена традиция посещать кладбище в Дмитриевскую субботу, чтобы привести в порядок могилы. Некоторые люди оставляют на них еду, что связано с древним обрядом. Умерших родственников также вспоминают в кругу семьи, собравшись на поминальной трапезе. В этот день принято давать милостыню нуждающимся для помина души умершего.





Что нельзя делать в этот день

Дмитриевская суббота, как и другие православные праздники, связана с определенными запретами, к которым относятся следующие:

Занятие тяжелым физическим трудом и некоторыми домашними делами, такими как уборка, вышивка, шитье. Считается, что дела лучше перенести на потом, поскольку этот праздник не терпит суеты. Кроме того, в этот день нельзя заниматься стиркой, поскольку вылитая грязная вода может плохо сказаться на умерших.

Строго запрещены ссоры, сквернословие, пожелания зла другим людям.

О покойных в этот день нельзя плакать и страдать, иначе им будет тяжело на том свете. Об усопших следует вспоминать со светлой грустью. Говорить о них нужно только хорошее.

Не следует веселиться и шумно себя вести, а также злоупотреблять алкоголем. Из спиртных напитков на столе разрешено лишь церковное вино.

В этот день не следует строить далеко идущие планы, поскольку им не суждено будет воплотиться.

Любому, кто попросит милостыню, нужно ее дать, отказывать нельзя.

Покупки лучше отложить на другой день, особенно это касается холостых мужчин. В противном случае они долго не смогут найти себе жену.

Не рекомендуется давать деньги в долг, велик риск, что вы не получите их обратно.





Итог

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году – это значимый православный праздник, направленный на то, чтобы вспомнить и почтить умерших родственников и близких людей. Лучшее, что вы можете сделать в этот день – посетить храм и уделить время молитве об усопших.