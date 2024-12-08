Всемирный день кошек 2025: история праздника и интересные факты об этих животных

Владельцы домашних животных отлично знают, сколько положительных эмоций способны принести их питомцы. При этом одно из лидирующих мест среди пушистиков, завоевавших особую любовь людей, занимают кошки. Это неудивительно, учитывая, что они могут доставить радость уже своим присутствием в доме, делая обстановку особенно уютной. В честь этих животных даже был учрежден особый праздник – Всемирный день кошек, который в 2025 году, как и в предыдущие годы, будут отмечать во многих странах. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории, традициях, а также интересные факты, связанные с кошками.

Когда отмечается Всемирный день кошек в 2025 году

Для отмечания праздника установлена четко фиксированная дата – 8 августа. Каждый год к его традициям приобщаются новые страны, в этом году число присоединившихся к празднику государств составит десятки. Кроме того, в некоторых странах День кошек отмечают не только 8 августа, но и другие даты. К примеру, в России это принято делать 1 марта, в Италии – 17 ноября, в Японии – 22 февраля.





История праздника

Международный день кошек был учрежден по инициативе Международного фонда по защите животных. Событие состоялось в 2002 году, тогда же и была выбрана дата для отмечания праздника – 8 августа. Его целью было объединить хозяев пушистых любимцев во всем мире, привлечь внимание к проблемам этих животных и призвать помочь бездомным котам всех тех, кому не безразлична их судьба.

В России был учрежден собственный праздник, для которого выбрали дату 1 марта. Как известно, начало весны символизирует пробуждение природы и сопровождается "мартовскими песнями" котов. Праздник основали в 2004 году, инициатива в его создании принадлежала сразу двум организациям – Московскому музею кошек редакции известного журнала "Кот и пес".

Кроме того, собственные даты для отмечания Дня кошек существуют и в отдельных российских городах. К примеру, в Санкт-Петербурге чествование котов происходит 27 марта, а местом для проведения праздника выбран Эрмитаж. Традицию ввела еще Екатерина II, которая приняла указ о принятии кошек на государственную службу. Животным была отведена роль охранников от мышей во дворце. В Калининграде праздник отмечают 5 сентября, а кот является покровителем этого города.





Как отмечают День кошек в разных странах

Существуют традиции празднования Дня кошек, которые как являются общими для разных стран, так и особенными, свойственными только для определенного государства. К числу первых относится посещение приютов для бездомных котов с целью забрать пушистого питомца к себе в семью, сбор пожертвований, предназначенных для помощи таким животным, организация выставок и конкурсов.

Особые традиции праздника кошек установлены в Америке, где существует сразу две даты – 16 и 29 октября. Их целью является предотвращение жестокого обращения с животными и призывы к благотворительности.

В Японии День кошек празднуют с 1987 года. Животные в этой стране особенно популярны, они являются героями многочисленных сериалов и мультфильмов. Кроме того, их выбирают в качестве служителей при храмах. В Японии есть даже "кошачий" остров – Тасиро, где проживает огромное количество пушистиков. В стране распространены сувениры в виде кошек, символизирующие удачу и достаток, которые обязательно придут к его владельцу.

Очень любят кошек и в Китае, где животные защищены на законодательном уровне. За плохое обращение с ними предусмотрен штраф или заключение в тюрьму, длящееся две недели.





Интересные факты о кошках

С пушистыми любимцами связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Каждая кошка имеет отпечаток носа, являющийся уникальным, по аналогии с отпечатками пальцев у людей.

Кошки очень чистоплотны и тратят на умывание около пяти часов ежедневно.

Большое количество времени эти животные посвящают сну, который продолжается 16-18 часов.

К числу долгожителей среди котов относятся те, кто прожил 17-20 лет.

В Йошкар-Оле памятник, посвященный этим животным, известен под названием "Йошкин кот", и выполняет роль символа этого города.

В Великобритании кошкам отведена особая роль – они служат в складских помещениях, чтобы защищать зерно от грызунов. Животным, выполняющим свой долг в течение нескольких лет, даже выдаются премии и гарантируется пенсия в виде постоянного получения мяса и молока.

Вопреки распространенному суеверию о том, что черные коты символизируют зло, в определенных культурах считается, что они приносят удачу. К примеру, в Англии животные благословляют браки. В Италии 17 ноября празднуют День защиты черных котов, целью которого является недопущение жестокого обращения с животными этого цвета.





Итог

Всемирный день кошек в 2025 году – это праздник, который доставит особую радость владельцам пушистиков. Обязательно порадуйте своего любимца вкусностями и уделите ему повышенную порцию внимания в этот день.