Всемирный день футбола в 2025 году: когда отмечают и как празднуют

Любители той или иной разновидности спорта наверняка будут рады отпраздновать торжество, посвященное их увлечению. Ярким примером выступает Всемирный день футбола, который в 2025 году будут отмечать поклонники этого вида спорта по всему миру. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного тождества, его традициях, а также приведет факты, связанные с футболом.

Когда отмечается Всемирный день футбола 2025

На данный момент существуют две даты, когда можно отметить Международный день футбола. Ранее торжество было негласно принято праздновать 10 декабря. Предложение об установлении такой даты исходило от Организации Объединенных Наций, но она не была закреплена на официальном уровне. Позже Генеральной Ассамблеей ООН было принято решение учредить праздник, посвященный футболу, и отмечать его 25 мая. Однако поклонники данного вида спорта не забыли и о 10 декабря, поэтому торжество празднуют и в эту дату.





История Всемирного дня футбола

Считается, что футбол появился в Англии, при этом данный вид спорта образовался относительно недавно по сравнению с другими разновидностями, – в середине XIX столетия. В этой же стране впервые прописали правила игры, это состоялось в 1863 году. Футбол быстро распространился во многих странах мира, а число его поклонников постоянно росло. В 1904 году состоялось такое значимое событие как учреждение ФИФА – Международной футбольной организации.

Впоследствии ООН выдвинула предложение об основании праздника, посвященного этой игре. При этом было решено, когда праздновать День футбола, для этого была выбрана дата 10 декабря. В 2024 на заседании Генассамблеи ООН произошло закрепление торжества на официальном уровне. При этом дата для его отмечания была изменена на 25 мая. Этому имелось обоснование – праздник решили приурочить к событию, произошедшему в 1924 году в Париже. Это 100-летие со дня турнира, ставшего первым в истории проведенным в международном масштабе.





Как отмечают Всемирный день футбола

Традициями отмечания Дня футбола в 2025 году станет проведение спортивных мероприятий, которые пройдут футбольном поле. В соревнованиях, которые устраиваются в этот день, смогут принять участие как профессиональные футболисты, так и любители. Турниры зачастую проводятся на городском либо областном уровне. Во время матчей зачастую собираются средства, которые отправляют на благотворительные цели. В средствах массовой информации принято публиковать статьи, посвященные истории футбола. Поклонники этого вида спорта смогут в этот день посетить матч с любимой командой.





Интересные факты о футболе

С популярным видом спорта связано множество интересных фактов. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них:

В 1942 году произошло значимое историческое событие, известное как "Матч смерти". Между советской и немецкой командами состоялось состязание, прошедшее в Киеве, который находился в оккупации. Советские футболисты участвовали в матче, рискуя подвергнуться карательным мерам. Однако, несмотря на это, они разгромили сборную Германии.

Самым распространенным размером мяча в футболе является №5. Окружность мяча варьируется от 68 до 70 см, а вес составляет не более 450 г.

В истории футбола особенно отличилась сборная Уругвая, которая целых три раза стала самой сильной командой.

Футбольные ворота приобрели свой современный вид в 1891 году. Тогда 23 марта прошли соревнования между двумя командами Англии. При проведении матча на ворота натянули сетку.





Итог

Всемирный день футбола в 2025 году – это праздник, который имеет важное значение для поклонников этого вида спорта. Если вы относитесь к их числу, обязательно порадуйте себя, посетив матч или приняв участие в соревнованиях.