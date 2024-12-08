День прав человека в 2025 году: история и традиции праздника

 66

Когда отмечается День прав человека в 2025 году. История появления, значение праздника, традиции, мероприятия и факты о правах человека.

Соблюдение прав человека предоставляет ему возможности для его развития, раскрытия потенциала, обеспечения надлежащего качества жизни. Чтобы подчеркнуть их важность, был основан особый праздник – День прав человека, который в 2025 году будут отмечать во всем мире. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества и традициях его отмечания в России и в мире, а также упомянет основные принципы прав человека.

Когда отмечают День прав человека 2025

История возникновения праздника тесно связана с принятием важного исторического документа – Декларации прав человека. Она была провозглашена в 1948 году, а спустя два года учредили торжество. Дата, когда решили отмечать День прав человека, была выбрана не случайно. Она была приурочена к подписанию Декларации, что состоялось 10 декабря.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

История праздника

Торжество появилось в 1950 году в связи с подписанием Всеобщей декларации прав человека, что произошло двумя годами ранее. В документе велась речь о правах человека, являющихся неотъемлемыми вне зависимости от того, к какой расе он принадлежит, какую религию исповедует, какой цвет кожи имеет, и на каком языке разговаривает. Декларация стала первым документом, в котором были сформулированы подобные положения. Ее текст перевели более чем на 570 языков.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Основные принципы прав человека

Каждый человек по праву своего рождения обладает неотъемлемыми правами, к которым относятся как основные, такие как право на жизнь, так и обеспечивающие достойное существование, к примеру, право на свободу, здоровье, питание, труд, образование. Права соответствуют таким принципам:

  • Универсальность. Данный принцип означает, что каждый человек обладает правами в равной степени, вне зависимости от расы, цвета кожи, религии, языка.
  • Неотъемлемость – принцип означает, что никто не может быть лишен своих прав, за исключением случаев, предусмотренных определенными правовыми процедурами. К примеру, ограничение права на свободу в соответствии с решением суда в случаях, когда человек признан виновным в каком-либо преступлении.
  • Неделимость прав и их взаимозависимость. Это означает, что одна категория прав не может быть заменена другой и в полной мере реализована по отдельности.
  • Равенство и недискриминация – означает, что люди наделены одинаковыми правами по факту своего рождения, и никто не может быть лишен их.

Стоит отметить, что государства имеют определенные обязательства перед людьми: соблюдать права человека, защищать их и принимать меры для их обеспечения.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как отмечают праздник в мире и в России

Международный день прав человека сопровождается определенными традициями, которых придерживаются во всем мире и, в том числе и в России. Торжество приурочено к проведению различных мероприятий, которые носят как официальный, так и неофициальный характер. Они направлены на повышение осведомленности человека относительно их прав и их защиты. Инициатива в учреждении и проведении таких мероприятий принадлежит общественным, образовательным, правозащитным организациям.

Каждые 5 лет происходит вручение премии ООН в сфере прав человека, которая присуждается тем, кто внес выдающийся вклад в этой области. Первое вручение премии состоялось в 1968 году.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Итог

День прав человека в 2025 году – это важный праздник, направленный на то, чтобы просветить в этом вопросе как можно большее количество людей. Торжество предназначено подчеркнуть, что человеческие права неотъемлемы и подлежат защите. Обязательно задумайтесь в этот день о таких важных вопросах.

Ульяна Володская

Журналист

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.