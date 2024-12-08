День прав человека в 2025 году: история и традиции праздника

Соблюдение прав человека предоставляет ему возможности для его развития, раскрытия потенциала, обеспечения надлежащего качества жизни. Чтобы подчеркнуть их важность, был основан особый праздник – День прав человека, который в 2025 году будут отмечать во всем мире. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества и традициях его отмечания в России и в мире, а также упомянет основные принципы прав человека.

Когда отмечают День прав человека 2025

История возникновения праздника тесно связана с принятием важного исторического документа – Декларации прав человека. Она была провозглашена в 1948 году, а спустя два года учредили торжество. Дата, когда решили отмечать День прав человека, была выбрана не случайно. Она была приурочена к подписанию Декларации, что состоялось 10 декабря.





История праздника

Торжество появилось в 1950 году в связи с подписанием Всеобщей декларации прав человека, что произошло двумя годами ранее. В документе велась речь о правах человека, являющихся неотъемлемыми вне зависимости от того, к какой расе он принадлежит, какую религию исповедует, какой цвет кожи имеет, и на каком языке разговаривает. Декларация стала первым документом, в котором были сформулированы подобные положения. Ее текст перевели более чем на 570 языков.





Основные принципы прав человека

Каждый человек по праву своего рождения обладает неотъемлемыми правами, к которым относятся как основные, такие как право на жизнь, так и обеспечивающие достойное существование, к примеру, право на свободу, здоровье, питание, труд, образование. Права соответствуют таким принципам:

Универсальность. Данный принцип означает, что каждый человек обладает правами в равной степени, вне зависимости от расы, цвета кожи, религии, языка.

Неотъемлемость – принцип означает, что никто не может быть лишен своих прав, за исключением случаев, предусмотренных определенными правовыми процедурами. К примеру, ограничение права на свободу в соответствии с решением суда в случаях, когда человек признан виновным в каком-либо преступлении.

Неделимость прав и их взаимозависимость. Это означает, что одна категория прав не может быть заменена другой и в полной мере реализована по отдельности.

Равенство и недискриминация – означает, что люди наделены одинаковыми правами по факту своего рождения, и никто не может быть лишен их.

Стоит отметить, что государства имеют определенные обязательства перед людьми: соблюдать права человека, защищать их и принимать меры для их обеспечения.





Как отмечают праздник в мире и в России

Международный день прав человека сопровождается определенными традициями, которых придерживаются во всем мире и, в том числе и в России. Торжество приурочено к проведению различных мероприятий, которые носят как официальный, так и неофициальный характер. Они направлены на повышение осведомленности человека относительно их прав и их защиты. Инициатива в учреждении и проведении таких мероприятий принадлежит общественным, образовательным, правозащитным организациям.

Каждые 5 лет происходит вручение премии ООН в сфере прав человека, которая присуждается тем, кто внес выдающийся вклад в этой области. Первое вручение премии состоялось в 1968 году.





Итог

День прав человека в 2025 году – это важный праздник, направленный на то, чтобы просветить в этом вопросе как можно большее количество людей. Торжество предназначено подчеркнуть, что человеческие права неотъемлемы и подлежат защите. Обязательно задумайтесь в этот день о таких важных вопросах.