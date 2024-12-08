Международный день гор в 2025 году: история, цели и значение праздника

Праздники, посвященные вопросам экологии, имеют особенно важное значение. Одним из них является Международный день гор, который в 2025 году будет направлен на проблемы, связанные с этими экосистемами. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества, о его целях и значении, а также интересные факты о горах.

Когда отмечается Международный день гор 2025

Для отмечания экологического праздника установлена четко фиксированная дата, которая не меняется из года в год, – 11 декабря. Этот день предназначен для того, чтобы напомнить о важности горных систем для экологии. На долю гор приходится четверть поверхности суши, при этом на их территориях проживает около 15 процентов всего земного населения. Также они стали местом обитания редких пород животных и разновидностей растений.

Ледники, находящиеся в горах, являются источником 60–80 процентов пресной воды на планете. В горных озерах берут свое начало многочисленные крупные реки. Эти регионы очень благоприятны для строительства ГЭС, солнечных панелей, добычи полезных ископаемых, развития спортивного туризма. Горные системы крайне важны для формирования климата, однако при этом они очень уязвимы к различным катастрофам и требуют защиты. Именно этим вопросам и будет посвящен День гор в 2025 году.





История Международного дня гор

Учреждение этого важного экологического праздника состоялось в 2003 году, о создании Международного Дня гор была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. Его целью было определено сохранение природы в этих регионах, поддержка жителей, обитающих в них, повышение уровня общественной осведомленности о существующих проблемах горных массивов.

Стоит отметить, что предпосылки к основанию данного торжества возникли гораздо раньше – в 1992 году, когда состоялась Конференция ООН по окружающей среде. На этом мероприятии были выдвинуты вопросы о важности рационального использования горных экосистем. 2002-й год был объявлен Международным годом гор, а в следующем году решили учредить соответствующий праздник. 11 декабря ежегодно во всех странах, являющихся участницами ООН, проводят всевозможные просветительские и познавательно-развлекательные мероприятия, посвященные тематике гор.





Главная тема и цели праздника в 2025 году

День гор в 2025 году посвящено определенной тематике: значению ледников и благополучию горных регионов. Девиз направлен на то, чтобы дать понять: исчезновение ледяных массивов несет непосредственную угрозу существованию цивилизации. Это обусловлено тем, что ледники выступают в роли естественных хранилищ для пресной воды, в процентном соотношении это составляет порядка 70%. Глобальное потепление провоцирует исчезновение ледников, что может лишить источника жизни миллионы людей. Отдельное внимание уделяется проблемам "ледниковых озер", которые образуются при таянии ледников, что грозит катастрофами в виде масштабных наводнений.

В качестве обнадеживающих примеров приводятся технологии, разработанные в Швейцарии, которые направлены на защиту ледников. Организаторы праздника делают акцент на том, насколько важно осознать данную проблему и принять своевременные меры. При этом надлежащие усилия должны приложить все страны.





Интересные факты о горах

С горами связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку некоторых из них:

Горой принято считать геологическое образование, высота которого составляет не менее 500 м. Все то, что имеет меньший показатель, является холмами.

В некоторых случаях вершины подводных гор – это не что иное, как острова, при этом некоторые из них даже заселены.

На Земле самой высокой горой является Джомолунгма, высота которой составляет 8848 м. Вершин, высота которых превышает 7200 м над уровнем моря, насчитывается сотни.

Существует гора, которую еще не покорили альпинисты. Это Гангхар Пуенсум, находящаяся в Бутане. Начинающие же альпинисты чаще всего предпочитают взбираться на гору Монаднок, расположенную в США, высота которой составляет 965 м.

Забравшись высоко в горы, в некоторых случаях можно увидеть снег розового цвета.

Самой опасной горой признана Аннапурна, находящаяся в Гималаях. Статистические данные говорят о том, что каждый четвертый альпинист, решивший ее покорить, погиб.





Подведем итог

Международный день гор в 2025 году – это важный экологический праздник, предназначенный обратить внимание на проблемы, связанные с горными массивами, и разработать меры по их устранению. Это повод задуматься о том, насколько значима любая частичка экосистемы в нашем мире.