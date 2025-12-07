Всемирный день дикой природы в 2026 году: история и традиции праздника

Защита экосистемы нашей планеты – вопрос, который заслуживает повышенного внимания. Чтобы сделать на этом особый акцент, был учрежден специальный праздник – Всемирный день дикой природы, который в 2026 году смогут отметить зоозащитники и все те, кто не равнодушен к сохранности фауны и флоры. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества, его особенностях, а также предложит идеи, как каждый может помочь природе.

Когда отмечают Всемирный день дикой природы в 2026 году

Для празднования торжества установлена четко фиксированная дата, которая не меняется из года в год, – 3 марта. Целью праздника является напоминание как можно большему количеству людей о необходимости защиты дикой природы и ее обитателей, о ее сохранности и о необратимых последствиях в случае ее уничтожения.





История Всемирного дня дикой природы

Праздник является молодым, он появился относительно недавно, в 2013 году. Заслуга в его учреждении принадлежит Организации Объединенных Наций. Идея о создании данного торжества была связана с анализом того, какие последствия может иметь ненадлежащее обращение человека с ресурсами дикой природы. Определенные действия могут нанести значительный, а порой и непоправимый вред. К ним относятся вылов рыбы, приводящий к ее вымиранию, продажа некоторых разновидностей животных на черных рынках, вырубка лесов, лишающая их обитателей привычной и жизненно необходимой среды.

Праздник был учрежден для того, чтобы сделать акцент на необходимости вести эффективную борьбу с подобными действиями. При выборе даты, когда праздновать Всемирный день дикой природы, руководствовались историческим событием – принятием в 1973 году Конвенции о незаконной торговле дикими животными. Их продажа приводит к тому, что определенные виды находятся на грани исчезновения. К их числу относятся амурские тигры, белый медведь, снежный барс, леопарды, ценные разновидности рыб. Если оставить этот вопрос без внимания, то это приведет к истреблению многих представителей фауны.





Как каждый может помочь природе

В 2026 году День дикой природы будет сопровождаться традициями, сформировавшимися на протяжении нескольких лет. К их числу относятся посещение зоопарков, ботанических садов, музеев природы. Все эти мероприятия дают возможность узнать подробную информацию о мире фауны. Также распространена организация кинофестивалей, где уделяется внимание защите дикой природы, показ соответствующих передач на телевидении, проведение фотовыставок. Во многих литературных клубах устраивают семинары и лекции, посвященные проблемам дикой природы, проводится презентация книг на подобную тематику.

Помимо посещения различных просветительских мероприятий вы можете принять непосредственное участие в том, чтобы сделать этот мир лучше. В последнее время распространена деятельность волонтеров, занимающихся очисткой от мусора территорий лесов и пляжей. Вы также можете приобщиться к подобным акциям, а также поучаствовать в других мероприятиях, к примеру, высаживанию деревьев в парках.

К повседневным шагам, способствующим сохранению природы, которых может придерживаться каждый, относятся следующие действия:

отказ от пластика и замена его многоразовыми сумками, контейнерами и бутылками;

сортировка мусора по отдельным категориям и сдача его в соответствующие приемные пункты;

сдача использованных батареек для их последующей переработки;

прекращение применения чая в пакетиках, не разлагающихся в земле годами, одноразовой посуды, бумажных полотенец;

уборка за собой мусора при посещении пикника, использование старых кострищ, отказ от бытовой химии в таких местах.





Итог

Всемирный день дикой природы в 2026 году – это значимый экологический праздник, направленный на то, чтобы сделать акцент на важности сохранности флоры и фауны, их защите и бережном отношении к ним. Помните, что вы можете каждый день принимать непосредственное участие в том, чтобы сделать этот мир лучше.