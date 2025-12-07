Всемирный день писателя в 2026 году: история праздника и интересные факты

Люди, создающие книги, имеют непосредственное отношение к нашему развитию и к расширению кругозора. В их честь был учрежден особый праздник – Всемирный день писателя, который в 2026 году будет посвящен всем деятелям пера. В этой статье Клео.ру расскажет об истории его появления, а также приведет интересные факты о представителях этой интересной профессии.

Когда отмечают Всемирный день писателя в 2026 году

Торжества ежегодно празднуют 3 марта. Отмечание ведется, начиная с 1986 года. Праздник не относится к категории выходных, но пользуется популярностью среди писателей. Его празднуют как члены небольших книжных клубов до литературных форумов крупных размеров. Целями Международного дня писателя является напомнить о важной роли писателей в общественной жизни, поддержка литературного творчества, обмен опытом между профессионалами своего дела, а также вдохновить как можно большее количество людей на любовь к чтению.





История Всемирного дня писателя

Инициатива в создании данного интересного праздника принадлежит Международному PEN-клубу. Эта организация была учреждена с целью объединения представителей определенных профессий – писателей, журналистов, поэтов. Основание клуба состоялось в Лондоне в 1921 году, с идеей о его создании выступила Кэтрин Доусон, писательница. В качестве первого президента данной организации выступил Джон Голсуорси, прославившийся своей "Сагой о Форсайтах".

В 1986 году PEN-клуб принял решение учредить профессиональный праздник. Тогда же определились, когда отмечать Всемирный день писателя, выбрав для этого дату 3 марта. Целью создания торжества было подчеркнуть, насколько важен труд писателя для развития людей, отметить особенности этой работы, которая, хоть и является вдохновляющей, но при этом очень энергозатратная и трудоемкая. Праздник завоевал популярность по всему миру, число отделений этой организации достигло 130. Такое подразделение существует и в России, оно известно под названием "Русский Пен-центр".

День писателя в 2026 году будет сопровождаться традициями, характерными для данного торжества. Представители этой интересной профессии получают награды, им вручают премии. Распространены такие мероприятия как встречи с писателями. На них мастера пера презентуют свои произведения, проводят мастер-классы. В музеях устраивают выставки, тематикой которых является жизнь и творчества знаменитых писателей. На телевидении демонстрируют передачи, посвященные литературе, подобные вопросы освещаются и в средствах массовой информации.





Интересные факты о писателях

Мастера пера – яркие и необычные личности, поэтому неудивительно, что с ними связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам узнать некоторые из них:

Лев Толстой во время написания своего творения "Войну и мир" менял его целых восемь раз практически полностью. Некоторые эпизоды подвергались изменениям порядка 26 раз.

Агата Кристи брала идеи для написания своих детективов, занимаясь мытьем посуды. Концовки произведений она придумывала практически в последний момент.

Франц Кафка незадолго до своей смерти обратился к другу с необычной просьбой: все его рукописи. Однако товарищ решил этого не делать, именно благодаря этому произведения писателя увидел мир.

Джейн Остин предпочитала писать свои романы, используя листочки бумаги небольшого размера. Она делала это для того, чтобы иметь возможность быстро спрятать их в том случае, если кто-то зайдет в комнату.

Чарльз Диккенс придерживался определенной приметы при написании книг. Он ложился спать, чтобы его голова находилась в направлении на север. По мнению писателя, это должно было улучшить его творческий поток.

Эрнест Хемингуэй увеличивал свою продуктивность, создавая произведения стоя, чтобы не засиживаться. Писатель установил для себя норму 600 слов в день.





Подведем итог

Всемирный день писателя в 2026 году – это значимый праздник, направленный на то, чтобы подчеркнуть важность этой профессии и привить людям любовь к чтению. Обязательно посетите в этот день интересное литературное мероприятие или уделите время прочтению произведения с захватывающим сюжетом.