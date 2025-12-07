Всемирный день кошек в 2026 году: история и традиции праздника

Любой человек, в доме которого появился пушистый мурлыкающий питомец, может с уверенностью сказать, что атмосфера стала гораздо уютнее, а количество положительных эмоций значительно выросло. В честь этих милых животных, являющихся любимцами многих людей, был учрежден особый праздник – Всемирный день кошек, который в 2026 году будет посвящен тому, чтобы виновники торжества получили повышенную порцию внимания от своих хозяев. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления и особенностях этого торжества, а также интересные факты, связанные с кошками.

Когда отмечают Всемирный день кошек в 2026 году

Фанаты пушистых питомцев отмечают посвященное им торжество в четко фиксированную дату – 8 августа. Именно этот день выбран для проведения праздника во многих странах. Однако, некоторые страны предпочитают руководствоваться своими датами. Так, в России День кошек в 2026 году пройдет 1 марта.





История Всемирного дня кошек

Всемирное торжество, отмечаемое в большинстве стран мира, было учреждено в 2002 году по инициативе Международного фонда по защите животных. Именно эта организация выдвинула предложение, когда праздновать Всемирный день кошек, и выбрала для этого дату 8 августа.

В России праздник, посвященный пушистым любимцам, имеет свою историю появления. Ее истоки уходят к 2004 году, а возникновение торжества связано сразу с двумя организациями: Московским музеем кошек и редакцией журнала "Кот и пес". Они совместно решили учредить данный праздник, посчитав, что лучшее время для его отмечания – начало весны, а именно 1 марта. Этому имеется вполне логичное обоснование, ведь в данное время года происходит пробуждение природы, а коты особенно радуются наступлению тепла, о чем говорят их "мартовские песни".

Для каждой страны свойственны свои традиции отмечания данного торжества. Так, в России принято посещать в этот день выставки, где кошки демонстрируют свою красоту и участвуют в различных конкурсах. При желании праздник можно провести в особо уютной атмосфере, посетив котокафе.





В Соединенных Штатах Америки торжество сопровождается акциями, направленными на борьбу с жестоким обращением с животными. В этот день принято уделять внимание благотворительности: посещать приюты и оказывать им помощь. Конечно же, лучшим вариантом развития событий будет взять в семью какого-либо бездомного питомца. Распространена традиция организации вечеринок, где владельцы котов устраивают сбор их питомцев, чтобы они могли пообщаться между собой.

В Японии к этим животным относятся с особым трепетом. Коты здесь часто являются героями стихотворений, сериалов и мультфильмов. В этой стране существует своеобразный культ кошек, о чем свидетельствуют картинки с их изображениями, сохранившиеся с древности. В праздник, посвященный пушистикам, молодые люди надевают на голову напоминающие их ушки, а в магазинах активно продаются фигурки кошек, притягивающие удачу.





Интересные факты о кошках

С этими милыми пушистыми животными связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

В Великобритании котов принято принимать на госслужбу. Местом их работы становятся складские помещения, а обязанности заключаются в защите зерна от грызунов. После достижения определенного возраста кошки выходят на пенсию и получают довольствие в виде мяса и молока.

В Китае права кошек тщательно охраняются законом. Если кто-либо обидит животное, ему полагается выплатить штраф, а в худшем случае отбыть двухнедельный тюремный срок.

В Италии существует праздник, посвященный черному коту. В средневековые времена в этой стране этих животных ассоциировали с нечистой силой, поэтому сжигали на кострах. Однако в современности итальянцы решили реабилитироваться в глазах черных котов и посвятить им особый праздник.

В Калининградской области есть "кошачья столица" – город Зеленоградск. Здесь этому животному посвящена легенда, согласно которой в свое время кошки спасли этот населенный пункт от нашествия грызунов. Именно поэтому жители Зеленоградска благодарны пушистикам и всячески заботятся о них.

Как известно, среди людей долгожителями считаются те, кто доживает до 90-летнего возраста. У котов этот показатель достигает 17-20 лет.

Кошки спят каждый день около 16-18 часов, а на умывание они ежедневно отводят 5 часов.

Каждая из кошек обладает уникальным и неповторимым отпечатком носа, наподобие того, как каждый человек имеет собственные отпечатки пальцев.





Итог

Всемирный день кошек в 2026 году – это милый и уютный праздник, посвященный вашим домашним питомцам. Обязательно уделите им повышенное внимание в этот день, порадуйте вкусностями и подарками в виде новых игрушек, и вы, несомненно, почувствуете их благодарность и любовь.