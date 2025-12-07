Лучшие комедии 2025 года: самые смешные фильмы для хорошего настроения

Просмотр хорошего фильма – один из лучших способов интересно провести вечер в уютной домашней атмосфере. Получить при этом положительные эмоции и продлить жизнь смехом помогут лучшие комедии 2025 года. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку таких фильмов.

Рейтинг самых лучших комедий 2025 года по версии Клео

При выборе жанров кинокартин многие предпочтут варианты с легким сюжетом, создающие непринужденную и расслабленную атмосферу. Если вы относитесь к поклонникам таких направлений, то наверняка интересуетесь, что посмотреть из комедий. В 2025 году создатели таких киношедевров выпустили множество интересных новинок, и Клео.ру предлагает вам изучить их топ-подборку.

"Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки"

Жанр : комедия, драма, мелодрама

: комедия, драма, мелодрама Возрастное ограничение : 18+

: 18+ Режиссер : Майкл Моррис

: Майкл Моррис Актеры : Рене Зеллвегер, Чиветель Эджиофор, Лео Вудалл, Колин Фёрт, Хью Грант

: Рене Зеллвегер, Чиветель Эджиофор, Лео Вудалл, Колин Фёрт, Хью Грант Страна: Великобритания, Франция, США





Одна из картин, которая достойно попала в топ-рейтинг комедий 2025 года, рассказывает о судьбе молодой женщины, Бриджит Джонс, несколько лет назад пережившей смерть любимого мужа и вынужденной самой воспитывать маленького сына. В какой-то момент она решает начать жизнь с чистого листа, возвращается на работу, а также регистрируется в приложении для знакомств и начинает встречаться с молодым парнем. Казалось бы, все должно наладиться, но все меняется, когда о планах вдовы узнают "идеальные мамочки" из школы, где учится ее сын. Бриджит предстоит приложить немалые усилия, чтобы сохранить новые отношения. Помимо этого, ей нужно уделять внимание сыну, тоскующему по отцу.

"Финикийская схема"

Жанр : комедия, боевик, криминал, триллер, драма

: комедия, боевик, криминал, триллер, драма Возрастное ограничение : 16+

: 16+ Режиссер : Уэс Андерсон

: Уэс Андерсон Актеры : Бенисио Дель Торо, Миа Триплтон, Майкл Сера, Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон

: Бенисио Дель Торо, Миа Триплтон, Майкл Сера, Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон Страны: США, Германия





Фильм оказался в списке самых популярных комедий 2025 года благодаря великолепному актерскому составу и захватывающему динамичному сюжету. Главным героем становится магнат Жа-Жа Корда, эту роль исполнил неподражаемый Бенисио Дель Торо. Действие картины разворачивается на Ближнем Востоке в 1950 году. Корда затевает поистине грандиозный проект "Финикийская схема", которому суждено изменить мир. Однако магнату приходится пережить череду покушений, из-за чего он решает назначить наследницей свою дочь Лисл. Надо сказать, что более неподходящую кандидатуру трудно представить, поскольку девушка готовится стать монахиней.

"Счастливчик Гилмор 2"

Жанр : комедия, спорт

: комедия, спорт Возрастное ограничение : 16+

: 16+ Режиссер : Кайл Ньюачек

: Кайл Ньюачек Актеры : Адам Сэндлер, Джули Боуэн, Кристофер Макдональд, Бенни Сэфди

: Адам Сэндлер, Джули Боуэн, Кристофер Макдональд, Бенни Сэфди Страна: США





Зрители, посмотревшие сиквел известной комедии, с уверенностью утверждают, что она нисколько не уступает оригиналу. В главной роли продолжает выступать Адам Сэндлер, который сумел построить успешную карьеру в гольфе, но по прошествии трех десятилетий становится многодетным отцом. Он испытывает депрессию, вызванную смертью его жены, и нередко пытается забыться с помощью алкоголя. Однако мужчина вынужден взять себя в руки, узнав, что его дочери выпал уникальный шанс учиться в престижной балетной парижской школе. Он вновь берет в руки клюшку и вспоминает позабытые навыки.

"Голый пистолет"

Жанр : комедия, боевик, криминал, детектив

: комедия, боевик, криминал, детектив Возрастное ограничение : 18+

: 18+ Режиссер : Акива Шаффер

: Акива Шаффер Актеры : Лиам Нисон, Памела Андерсон, Пол Уолтер Хаузер, Дэнни Хьюстон

: Лиам Нисон, Памела Андерсон, Пол Уолтер Хаузер, Дэнни Хьюстон Страна: США





Эта картина заслуженно попала в топ-подборку фильмов-комедий 2025 года. Сюжет повествует о Фрэнке Дребине – младшем, который буквально разнес половину здания, когда занимался поимкой грабителей банка. Его отстраняют от дела и поручают ему расследовать автоаварию. В ходе расследования герой подозревает, что не все так просто, после того, как знакомится красоткой Бэт, пишущей популярные детективные романы. В ее роли выступает неподражаемая Памела Андерсон.

"Дружба"

Жанр : комедия, драма

: комедия, драма Возрастное ограничение : 18+

: 18+ Режиссер : Эндрю ДеЯнг

: Эндрю ДеЯнг Актеры : Тим Робинсон, Пол Радд, Кейт Мара, Джек Дилан Грейзер, Рик Уорси

: Тим Робинсон, Пол Радд, Кейт Мара, Джек Дилан Грейзер, Рик Уорси Страна: США





Герой картины – обычный маркетолог Крейг. Однажды в его район переезжает Остин, харизматичный ведущий прогноза погоды, и Крейг решает во что бы то ни стало подружиться с ним. Однако после одного неловкого вечера в людной компании Остин не хочет продолжать общение. Крейг не намерен сдаваться и готов сделать все, чтобы не потерять нового друга.

"Нескромные"

Жанр : комедия

: комедия Возрастное ограничение : 18+

: 18+ Режиссер : Майкл Анджело Ковино

: Майкл Анджело Ковино Актеры : Кайл Марвин, Дакота Джонсон, Майкл Анджело Ковино, Адриа Архона

: Кайл Марвин, Дакота Джонсон, Майкл Анджело Ковино, Адриа Архона Страна: США





Супруги Кэри и Эшли отправляются в гости к друзьям на авто, но становятся свидетелями аварии. Событие настолько впечатляет Эшли, что она признается в измене мужу и в желании получить развод от него. Кэри убегает с места происшествия и пешком добирается до дома, где живет его друг Пол с супругой и сыном. В ходе беседы он узнает секрет их крепкого брака – открытые отношения.

"Бабули"

Жанр : драма, комедия

: драма, комедия Возрастное ограничение : 18+

: 18+ Режиссер : Стивен Чбоски

: Стивен Чбоски Актеры : Винс Вон, Лоррейн Бракко, Линда Карделлини, Сьюзан Сарандон

: Винс Вон, Лоррейн Бракко, Линда Карделлини, Сьюзан Сарандон Страна: США





Герой картины Джо Скаравелла проживает в Бруклине и отправляется на старый рынок после смерти своей матери, чтобы почтить ее память. В ходе прогулки итальянцу приходит в голову идея открыть ресторан. При этом в качестве поваров он подбирает бабушек родом из Италии.

Итог

Надеемся, что вам придутся по душе лучшие комедии 2025 года, предложенные нами для просмотра, и вы обязательно найдете вариант, который вас заинтересует. Картина может содержать элементы романтической мелодрамы или остросюжетного боевика, поэтому сюжет и направление будут зависеть от ваших предпочтений и пожеланий.