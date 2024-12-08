Как ухаживать за садом весной: полезные советы

С наступлением теплого сезона владельцев дачных участков и частных домов интересует, как ухаживать за садом весной? Уход подразумевает собой целый комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы защитить деревья и прочие растения от вредителей, обеспечить им надлежащую подкормку. Вовремя принятые меры сделают вашу территорию красивой и ухоженной, обеспечат богатый плодовый урожай. В этой статье Клео.ру рассмотрит основные аспекты весеннего ухода за садом.

Уход за деревьями и кустами

Зачастую весенние работы в саду направлены на то, чтобы обеспечить должный уход за растительностью. Чтобы ваши деревья и кусты были здоровыми и красивыми, уделите внимание таким мероприятиям как обрезка веток, внесение удобрений, рыхление почвы, полив, побелка. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию описание данных мероприятий.

Обрезка деревьев

Для этой цели нужно подготовить инструмент (пила, секатор, ножницы), он обязательно должен быть чистым и хорошо заточенным. Это поможет предотвратить образование расщепов и трещин на ветках, через которые может проникнуть грибок. Обрезка осуществляется в начале марта, когда погода еще достаточно прохладная. Это необходимая мера, чтобы сформировать крону и регулировать рост веток. В результате жизнь ваших деревьев продлится, и вы сможете контролировать их цветение и плодоношение.





Внесение удобрений

Средства подбираются для определенной разновидности растений. Стволы деревьев обрабатывают раствором железного купороса, который берется в количестве 500 г на 10 л воды. Данная мера предотвратит заболевание коры мхами и лишайниками. Если у вас в саду растут абрикосы или персики, их рекомендуется обработать бордосской смесью или медным купоросом, что нужно сделать до распускания почек. Кустарники, такие как рододендроны и гортензии, предпочитают кислое удобрение, специально созданное для этих видов. Также можно использовать и комплексное минеральное удобрение, которое подойдет также для магнолии, пиона древовидного, азалии и прочих кустарников. Перед его внесением следует предварительно подкислить почву уксусом, чистым или разбавленным водой в соотношении 1 к 10.





Рыхление почвы и полив

К корням растений должно проникать достаточное количество воздуха и воды. С этой целью проводят рыхление почвы, при этом к процессу следует походить осторожно, чтобы не задеть корневую шейку. Рыхлить нужно так, чтобы не повредить главные корни и ствол, глубина должна составлять около 5-7 см.

Вода – источник жизни для растений, и ее необходимо обеспечить в достаточном количестве. Норма составляет 50 л под дерево и 25 л под куст. Полив осуществляется в утреннее или вечернее время, температура воды должна составлять не менее 10-12 градусов.





Побелка деревьев

Это один из необходимых этапов ухода за садом весной, помогающий обеспечить защиту от вредителей и болезней, предотвратить образование трещин, препятствовать заледенению ствола. Процесс осуществляется в начале марта, когда температура воздуха прогреется хотя бы до +1 градуса. Белая известь хорошо отражает свет, и это поможет предотвратить вымерзание почек, если начнутся резкие морозы. Высота побелки должна составлять 1,8-2,5 метра на весь штамб и на 1/3 длины нижних скелетных ветвей. При этом допускается использовать не только кисточку, но и опрыскиватель. Альтернативой побелке декоративных деревьев может стать укутывание стволов белым агротекстилем, который также отлично отражает свет.





Уход за цветами и клумбами

Если на вашем участке растут такие декоративные культуры, им тоже нужно обеспечить надлежащий уход. Это подразумевает проведение следующих мероприятий:

Обрезка, удаление отцветших соцветий. Отросшие ветки обрезают, чтобы сформировать красивую форму куста или обеспечить раннее цветение. Хризантемы необходимо обрезать за месяц до их цветения. Правило относительно обрезки не касается однолетних культур, поскольку в результате они не будут цвести. Также необходимо убрать отцветшие соцветия, чтобы на месте старых бутонов появились новые.

Подкормка удобрениями сделает ваши цветы более пышными и продлит их цветение. Для каждой культуры подбирается удобрение с определенными микроэлементами: марганцем, железом, комплексом NPK (азот-калий-фосфор).

Прополка от сорняков, обработка химией от вредителей.

Рыхление почвы, которое производится неглубоко, чтобы не задеть корни растений. Процесс осуществляется 1-2 раза в месяц. Это необходимо, чтобы избежать уплотнения почвы после полива и образования корки на земле.

Мульчирование почвы помогает предотвратить рост сорняков, способствует удержанию влаги и удобрений. В качестве мульчи можно применять листья, щепу, скошенную траву, кору, сено.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как ухаживать за садом весной, и какой комплекс мер нужно обеспечить для здоровья и красоты ваших растений. Вовремя проведенные процессы будут способствовать получению богатого урожая у плодовых культур и продлит срок цветения декоративных