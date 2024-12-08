Международный день Интернета 2025: история праздника

Современный человек не представляет свою жизнь без интернета. Он служит не только для развлечений, но и получения новой информации, необходимой в тот или иной момент. Всемирная паутина обеспечивает связь между людьми, находящимися даже в разных точках Земного шара, и ее значение в жизни людей сложно недооценить. Именно поэтому был придуман такой праздник как Международный день Интернета, в 2025 году его будут отмечать люди, имеющие непосредственное отношение к данной сфере – интернет-разработчики и веб-мастера, а также люди, особо интересующиеся этим вопросом.

История появления праздника

Многим людям было бы интересно узнать, какого числа День Интернета? Праздник отмечают в разных странах 4 апреля. Впервые связь между двумя независимыми друг от друга компьютерами была достигнута в 1969 году. Для их соединения ученые из Лос-Анджелеса применили обычный кабель, но результат был достигнут: информация в виде текста благополучно дошла из одной точки в другую.

Позже в области передачи данных произошел значительный прорыв, и история интернета была отмечена такими знаковыми датами:

1988 год ознаменовался изобретением протокол Internet Relay, представляющим собой специальную систему, обеспечивающую общение в режиме онлайн;

1990 год – к мировой сети были подключены телефонные коммуникации;

17 мая 1991 года стало своеобразным прорывом, поскольку всемирный интернет стал доступен пользователям в виде, применяемом по сегодняшний день;

в 1991 году была создана электронная почта, достигнута возможность передачи различных данных, таких как фильмы, фотографии, документы, музыка;

1998 год – интернет получил своего святого покровителя, которым стал Исидор Севильский. Он был назначен Иоанном Павлом II из-за любви святого к наукам;

2007-2008 года – численность пользователей интернетом составила более 1/3 жителей Земли.

В России первый домен ".ru" появился 7 апреля 1994 года, а в 2010 году был создан домен ".рф". Дата празднования Международного дня Интернета – 4 апреля, приурочена к дате представления (смерти) его покровителя – Исидора Севильского. Примечательно то, что для многих эта дата является символической, поскольку число 4.04 ассоциируется с ошибкой 404, наиболее узнаваемой пользователями.





Как Интернет изменил мир

Интернет-технологии прочно укоренились в жизнь человека. Однако вместе с вещами, очевидными для всех, предполагающих повседневные действия, связанные с компьютером, всемирная сеть оказала значительное влияние и на другие отрасли, к которым относятся следующие:

влияние на финансовую отрасль: обеспечение работы банкоматов, терминалов на кассе, создание интернет-банкинга, функция оплаты с помощью телефона, перечисление денежных средств с одной банковской карты на другую;

сфера торговли: сканирование штрихкодов в супермаркете, функционирование баз товаров и программ складского учета, возможность воспользоваться терминалами самообслуживания;

система умного дома, подразумевающая способность техники и других бытовых объектов реагировать датчики движения и другие заданные триггеры;

Google Maps – система, позволяющая не только проложить маршруты и определить местонахождение, но и обеспечивающая просмотр фото любой точки планеты;

появление интернет-профессий, которых в современном мире насчитывается более ста. К самым распространенным из них относятся программист, разработчик мобильных приложений, UI/UX-дизайнер, специалист по контекстной рекламе, SMM-специалист;

возможность удаленной работы прямо из дома без необходимости посещать офис и тратить время на дорогу;

возможность обрести виртуальных друзей в любой точке мира.





Как отмечают Международный день Интернета

Праздник может отметить любой желающий, для которого он важен. Это как рядовые пользователи, так и профильные специалисты: интернет-разработчики и веб-мастера. Среди людей, считающих себя профессионалами в данной сфере, нередко организовываются корпоративы. Также могут устраиваться всевозможные просветительские мероприятия, конференции и семинары, на которых обсуждаются проблемы, связанные с интернетом, различные конкурсы и флешмобы. Некоторые мероприятия подразумевают не только личное посещение, но и онлайн-режим.





Подведем итог

Из этой статьи вы узнали, какого числа будет праздноваться Международный день Интернета в 2025 году, и как можно отметить этот праздник. Приобщиться к нему можно вне зависимости от того, являетесь ли вы обычным пользователем или профессионалом в этой сфере.