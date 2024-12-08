Что посмотреть в апреле 2025 года: новинки самых ожидаемых фильмов и сериалов

Просмотр кинокартин – отличный вариант, чтобы разнообразить свой досуг. Выходы новинок с нетерпением ожидают все киноманы. Для тех, кого интересует, что посмотреть в апреле 2025 года, Клео.ру подготовил подборку фильмов и сериалов, которые отличаются захватывающим сюжетом, и определенно, заслуживают внимания. Их подробное описание вы найдете в этой статье.

Киноновинки апреля 2025

Новые фильмы 2025 года представлены в самых разных жанрах. Это приключения, фэнтези, боевики, триллеры, ужасы – направления найдутся практически на любой вкус. Премьеры апреля 2025 года представлены несколькими такими новинками, а их создатели потрудились над тем, чтобы сделать сюжет максимально интересным и увлекательным. Далее вашему вниманию представлена подборка самых ожидаемых фильмов этого месяца.

"Minecraft в кино"

Возрастной рейтинг: 12+ взрослые темы и понятия, но темы не раскрыты

Жанры: боевик, приключения, фэнтези

Мировая премьера: 3 апреля 2025

Режиссер: Джаред Хесс

Актеры: Джек Блэк, Эмма Майерс, Джейсон Момоа, Дженнифер Кулидж, Джемейн Клемент





Фильм повествует о приключениях четырех друзей-неудачников, которые разными способами пытаются решить проблемы повседневности. Однажды им было суждено пройти через таинственный портал, ведущий в Верхний мир. Так они оказываются в чудесной стране Minecraft, которая существует благодаря воображению. Для возвращения домой друзьям придется полностью познать этот мир и защитить его от злых существ. Для прохождения магического квеста на помощь им придет опытный мастер Стив.

"Дроп"

Возрастной рейтинг: pg-13

Жанры: детектив, драма, триллер

Мировая премьера: 10 апреля 2025

Режиссер: Кристофер Лэндон

Актеры: Брэндон Скленар, Мэган Фэйхи, Вайолетт Бин





В центре сюжета находится Вайолет, оставшаяся вдовой, которая долгое время не решается устроить свою личную жизнь. В какой-то момент она все же принимает решение изменить свою жизнь и отправляется на свидание в дорогой ресторан. Ее кавалером оказывается Генри, весьма привлекательный мужчина. Женщина окунается в романтическую атмосферу, но она длится недолго, поскольку на ее телефон начинают приходить странные анонимные сообщения. Сперва они вызывают у Вайолет раздражение, но после она понимает, что это – настоящий террор.

"Любитель"

Возрастной рейтинг: pg-13

Жанры: боевик, триллер

Мировая премьера: 10 апреля 2025

Режиссер: Джеймс Хоуз

Актеры: Рами Малек, Холт Маккэллани, Катрина Балф





Главным героем фильма является сотрудник ЦРУ Чарли Геллер. Он весьма замкнут по характеру, что обусловлено трагическим событием, произошедшим в его жизни, – гибелью жены во время террористического акта, состоявшегося в Лондоне. Дело так и остается нераскрытым, и мужчина решает разобраться в нем сам. Для этого он отправляется в опасное путешествие с целью найти виновных и отомстить им.

"Дожить до рассвета"

Возрастной рейтинг: R

Жанр: ужасы

Мировая премьера: 23 апреля 2025

Режиссер: Дэвид Ф. Сандберг

Актеры: Элла Рубин, Одесса Эзайон, Майкл Чимино





Главную героиню, Кловер, тревожит вопрос об исчезновении ее сестры Мелани, пропавшей при невыясненных обстоятельствах. С того момента прошел год, и она решает самостоятельно отправиться на ее поиски, взяв с собой друзей. Они оказываются в заброшенном центре, где лицом к лицу сталкиваются с убийцей в маске. В результате друзья погибают один за одним, но после просыпаются, и события повторяются вновь, но при этом угроза становится все страшнее. В результате к ним приходит понимание, что дожить до рассвета – это единственный шанс, чтобы спастись.

Сериальные новинки апреля 2025

Любители продолжительных захватывающих историй по достоинству оценят новые сериалы 2025 года, которые выйдут в апреле. На экраны выйдут как новинки, так и продолжения уже известных картин, полюбившихся зрителям. Далее Клео.ру представляет подборку самых запоминающихся сериалов апреля 2025 года.

"Охотник за головами"

Возрастной рейтинг: 16+ для более зрелых и понимающих

Жанры: боевик, драма, ужасы

Премьера: 3 апреля 2025

Режиссеры: Сэна Хамри, Лорейн Волкштейн, Тор Фройденталь

Актеры: Кевин Бейкон, Дэймон Херриман, Дженнифер Неттлз





В центре сюжета оказывается Хьюб Хэллоран, охотник за головами, переживший смерть, но внезапно воскресший. Он получает шанс обрести прежнюю жизнь, обрести любовь и даже восстановить карьеру музыканта. Однако для этого ему предстоит бороться с настоящими демонами.

"Одни из нас", 2-й сезон

Возрастной рейтинг: 18+ только для взрослых

Жанр: постапокалиптическая драма

Премьера: 13 апреля 2025

Режиссеры: Джереми Уэбб, Али Аббаси, Йохан Ренк, Нил Дракманн

Актеры: Педро Паскаль, Белла Рамзи, Кейтлин Дивер, Гэбриел Луна

Остросюжетный триллер снят в азиатском стиле, действие в нем разворачивается спустя пять лет после событий, произошедших в первом сезоне. Во второй части можно будет увидеть продолжение оригинальной игры. В центре событий окажутся Элли и Джоэл, проживающие в общине Томми. Однажды они узнают о появлении загадочных незнакомцев и отправляются на их поиски.

"Репетиция", 2-й сезон

Возрастной рейтинг: 18+ только для взрослых

Жанры: драма, комедия

Премьера: 20 апреля 2025

Режиссер: Филдер Нэйтан

Актеры: Филдер Нэйтан, Бэйкер Джорни, Ламадрид Анна





Шоу, заслужившее самые высокие отзывы зрителей и критиков, получит свое продолжение во втором сезоне. Как и в предыдущей части, события связаны с разыгрыванием "репетиций" – симуляций важных жизненных моментов, благодаря которым человек понимает, как следует действовать в той или иной ситуации, будь то желание завести ребенка или признаться в обмане.

Подведем итог

Вот вы и узнали, что можно посмотреть в апреле 2025 года, и сможете выбрать для себя фильм или сериал любимого жанра. Создатели киноновинок приложили все усилия, чтобы они стали настоящими шедеврами и произвели на зрителей неизгладимое впечатление.